Novinar portala Msk1 fotografisao je obaveštenje postavljeno na benzinskoj stanici u Troicku, u kojem se navodi da od 30. maja, „do daljeg“, kupci mogu da kupe najviše 60 litara benzina ili 100 litara dizela po jednoj transakciji. Iz centrale kompanije potvrđeno je da se ograničenja primenjuju na celoj mreži, ali razlog nije saopšten.

Kompanije Rosnjeft i Tatnjeft navele su da na njihovim benzinskim stanicama ne postoje opšta ograničenja, iako se ona mogu uvesti na pojedinim lokacijama u zavisnosti od okolnosti. Lukoil je saopštio da nema ograničenja za dizel gorivo, dok se benzin prodaje u količini do 100 litara po kupcu. Gasprom je potvrdio da su u Moskvi i Moskovskoj oblasti na snazi ograničenja za benzin i dizel, uz limit od 100 do 150 litara po kupcu.

Sanktpeterburški portal Fontanka objavio je 2. juna da se od kraja maja i u tom gradu pojavljuju ograničenja pri kupovini goriva. Na pojedinim benzinskim stanicama na periferiji grada postavljena su obaveštenja o limitima.

Na telefonskoj liniji kompanije Kirišiavtoservis rečeno je da je na nekim lokacijama prodaja benzina privremeno ograničena na 50 litara po računu zbog „nedavnih događaja“.

„Najveći problem imamo sa gorivom AI-95. Njegova proizvodnja je najviše pogođena, pre svega u Kirišiju. Slična situacija je i kod Rosnjefta u Jaroslavlju. Problem nije masovan niti opšti. Da, postoje benzinske stanice koje privremeno ostaju bez goriva, ali uglavnom je reč o izolovanim i manje prometnim lokacijama u udaljenim područjima“, izjavio je za Fontanku direktor velikog naftnog skladišta u okolini Sankt Peterburga.

Dana 2. juna pojavili su se i izveštaji o ograničenju prodaje goriva u pojedinim delovima Belgorodske i Kurske oblasti. Na benzinskim stanicama Rosnjefta, na primer, gorivo AI-92 više se ne prodaje u kanisterima.

Ograničenja su uvedena i u samoproglašenoj Luganskoj Narodnoj Republici, gde je zbog povećane potražnje prodaja benzina AI-92 i AI-95, kao i dizel goriva, ograničena na 20 litara po kupcu.

Najozbiljniji problemi sa nestašicom goriva poslednjih dana zabeleženi su na Krimu pod ruskom kontrolom. Prema navodima medija, kriza je počela nakon ukrajinskih napada dronovima na kamione na autoputu koji povezuje Krim sa Rostovskom oblasti u Rusiji.