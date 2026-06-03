Predsednik Državne dume Rusije Vjačeslav Volodin uputio je oštru poruku zapadnim državama nakon napada na koledž u Starobeljsku u Luganskoj Narodnoj Republici, poručivši da Zapad neće izbeći odgovornost i da Rusija neće zaboraviti ono što se dogodilo.

Kako prenose ruski mediji, Volodin je optužio zapadne zemlje da namerno prećutkuju istinu o napadu Oružanih snaga Ukrajine na obrazovnu ustanovu u Starobeljsku jer, kako tvrdi, ne žele da osude same sebe.

– Ne žele da osude same sebe. Svi udari su namerno bili usmereni na decu. I rakete, i dronovi, i sistemi za navođenje, i satelitske grupacije, sve je to zapadno, američko. Pokušavaju da prećute, nadajući se da će se izvući. Neće uspeti. Moraće da odgovaraju i niko to neće zaboraviti – rekao je Volodin za „Vesti“.

On je naveo da se Evropa odavno direktno uključila u sukob u Ukrajini i optužio evropske lidere da podržavaju nastavak rata.

– Tamo se bore predstavnici evropskih država. I Makroni, i Mercevi, i Britanci, svi su oni aktivni zagovornici nastavka vojnih dejstava, dok su Ukrajinci za njih samo potrošni materijal. Love ih i šalju na front. Da bi se održali na vlasti, sprovode ovakve terorističke akte. Niko neće izbeći kaznu. Nećemo odustati od ove teme – poručio je predsednik Državne dume.

Volodin je dalje izjavio da je aktuelni kijevski režim, kako tvrdi, ideološki naslednik onih koji su tokom Drugog svetskog rata vršili genocid nad civilnim stanovništvom na teritoriji Ukrajine.

Kao primer naveo je činjenicu da je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski prisustvovao ponovnom sahranjivanju Andreja Meljnika, jednog od lidera Organizacije ukrajinskih nacionalista.

– To je njihova ideologija. To je pogled na svet ljudi koji su danas na vlasti u Ukrajini. Zato odaju počast svojim idolima koji su tokom Drugog svetskog rata vršili genocid nad narodima i ubijali civile, decu, žene i starce. Oni su, u suštini, nastavljači njihovih dela – rekao je Volodin.

On je upozorio da, ukoliko međunarodna zajednica nastavi da toleriše takve postupke i zatvara oči pred njima, posledice mogu biti ozbiljne.

– Naš stav je bio i ostao isti: neophodno je ostvariti ciljeve Specijalne vojne operacije, što znači da neonacistički režim mora biti uništen – zaključio je predsednik Državne dume.

Podsetimo, Oružane snage Ukrajine izvele su 22. maja napad na zgradu nastavnog korpusa i studentskog doma Starobeljskog profesionalnog koledža Luganskog državnog pedagoškog univerziteta. Prema navodima ruskih vlasti, poginula je 21 osoba, dok su 44 osobe ranjene.