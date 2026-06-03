Modžtaba (56) nije viđen u javnosti otkako je rat počeo 28. februara iznenadnim američko-izraelskim vazdušnim udarima, u kojima je navodno ranjen, dok su njegov otac, pokojni vrhovni vođa Ali Hamnei, i drugi članovi njegove porodice poginuli.

„On je uključen, apsolutno. Da, mislim da ga veoma poštuju“, rekao je Tramp o mlađem Hamneiju, čije je povlačenje iz javnosti dovelo do toga da se mirovni pregovori otegnu zbog višednevne razmene poruka preko kurira.

„Nisam imao privilegiju da ga upoznam... Ako verujete pričama, nedostaje mu dosta različitih delova tela“, rekao je Tramp u intervjuu.

„Kažu da on daje odobrenja, jer je tako bilo veoma dugo. Prvo njegov otac, a sada on; pretpostavljam da je to nasledstvo vlasti. Ali izgleda da se prilično dobro slažemo.“

Upitan o mogućem sastanku, Tramp je rekao:

„Da, voleo bih da ga upoznam. Voleo bih da upoznam svakoga. Voleo bih da upoznam njega i verovatno ćemo se u nekom trenutku sastati, u zavisnosti od toga kako se stvari budu odvijale.“

Promena Trampovog tona prema Modžtabi Hamneiju je značajna, navodi Njujork post.

Tramp je na neuobičajen način podržavao direktne sastanke sa drugim protivnicima Sjedinjenih Država, tvrdeći da takav pristup, koji ruši ustaljene norme, može da izgradi odnose koji čine zemlju bezbednijom.