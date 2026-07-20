Dan nakon što je zapretio uvođenjem dodatnih carina na kanadsku robu kako bi kaznio Kanadu zbog dima od požara, Tramp je rekao da je razgovarao sa Karnijem na finalu Svetskog prvenstva u fudbalu kojem su obojica prisustvovali u nedelju, prenosi Rojters.

"Imam dobar odnos sa Markom Karnijem, ali moramo da zaustavimo te požare u Kanadi. Možda bi trebalo da nam plate neku odštetu ili nešto slično, ili da uvedemo neke carine", rekao je Tramp novinarima nakon što se vratio sa utakmice Svetskog prvenstva u Nju Džerziju.

Gusti dim od stotina požara u Ontariju zahvatio je veliki deo Sjedinjenih Američkih Država, od Srednjeg zapada do Severoistoka i Srednjeatlantskih država, što je dovelo do višednevnih upozorenja stanovništvu da što duže borave u zatvorenom prostoru.

Karnijev kabinet nije odmah odgovorio na zahtev za komentar povodom Trampovih izjava.

U subotnjoj objavi na svom X nalogu Karni je rekao da je Kanada rasporedila više od 5.300 vatrogasaca i da koristi podatke i napredno termalno snimanje kako bi podržala detekciju i mere ublažavanja požara u realnom vremenu.

Prema podacima kanadske vlade, oko 5,9 miliona ari je izgorelo tokom ove sezone požara u Kanadi.

Klimatski eksperti kažu da rastuće globalne temperature dovode do povećanja učestalosti i intenziteta šumskih požara širom sveta.