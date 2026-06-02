- Bombardovanje ruskog koledža i odgovor Moskve predstavljaju rastuću pretnju za celi region, uključujući zemlje koje se graniče sa Ukrajinom. Pozivamo mađarske vlasti da ne odustaju od politike mira koju je sprovodila Orbanova vlada i da održe neutralnost u rusko-ukrajinskom sukobu - navedeno je u apelu objavljenom na internet stranici Fidesa, prenosi Srna.

Stranka upozorava da bi odustajanje od neutralnosti predstavljalo ozbiljnu pretnju bezbednosti Mađarske i mađarskih porodica.

TASS podseća da je Orban već jednom pozvao Vladu Mađarske predvođenu premijerom Peterom Mađarom da održi neutralnost kada je reč o ukrajinskom sukobu.

Ukrajinski dronovi su nešto posle ponoći 22. maja pogodili dom školske ustanove u Starobeljsku u kojem se nalazilo 86 učenika. Kako su saopštile ruske vlasti, usled napada došlo je do urušavanja zgrade, a poginuo je 21 učenik, dok su 44 osobe povređene.

Poginulo je 18 devojaka i tri mladića, starosti između 19 i 21 godinu.

Jezivi krici i plač: Roditelji došli da identifikuju decu stradalu u ukrajinskom napadu u Starobeljsku, objavljen potresan snimak (VIDEO)

BONUS VIDEO



