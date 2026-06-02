Potomak slavnog ruskog pesnika Aleksandra Puškina, Andrej De Torbi, pretučen je i ranjen tokom brutalnog napada u Moskvi, nakon čega je slučaj prijavljen policiji.

Kako prenose ruski mediji pozivajući se na Telegram kanal SHOT, 38-godišnji Andrej De Torbi napadnut je u Izmajlovskom parku, gde su ga, prema njegovim tvrdnjama, presrela dvojica mlađih muškaraca.

Tokom sukoba situacija je eskalirala, a jedan od napadača navodno je izvadio pištolj i zapucao.

Metak je pogodio De Torbija u butinu, dok je tokom napada zadobio i brojne modrice, ogrebotine i povrede po telu.

Žrtva je policiji prijavila i krađu mobilnog telefona vrednog oko 80.000 rubalja.

Nakon incidenta Andrej De Torbi zatražio je pomoć lekara, a policija je ubrzo pokrenula veliku istragu i privela dvojicu osumnjičenih muškaraca starosti 23 i 26 godina.

Protiv njih je pokrenut krivični postupak, dok je jedan od privedenih kasnije tvrdio da je sukob navodno “rešen”.

Ruski mediji navode da se Andrej De Torbi smatra potomkom Aleksandra Puškina po majčinoj liniji, ali istovremeno podsećaju da je i ranijih godina bio umešan u sličan incident upravo u Izmajlovskom parku.

Vest o napadu izazvala je veliku pažnju u Rusiji, posebno zbog činjenice da je reč o čoveku koji se povezuje sa jednom od najvažnijih istorijskih ličnosti ruske književnosti.