Kako prenosi agencija Mehr, plovilima je prolazak kroz ovaj strateški pomorski pravac omogućen uz koordinaciju i obezbeđenje Mornarice IRGC-a.

Iran je zatvorio Ormuski moreuz nakon napada koje su na tu zemlju u februaru izvele Sjedinjene Američke Države i Izrael, uprkos činjenici da međunarodno pomorsko pravo predviđa slobodnu plovidbu kroz taj prolaz.

Nakon toga, Vašington je odgovorio uvođenjem pomorske blokade Iranu.

Pitanje kontrole nad Ormuskim moreuzom i dalje ostaje jedno od ključnih spornih pitanja između Teherana i Vašingtona. Prema pojedinim medijskim izveštajima, potencijalni sporazum dve strane mogao bi da podrazumeva ponovno otvaranje moreuza za međunarodni saobraćaj, dok bi SAD zauzvrat ukinule pomorsku blokadu Irana.





Oglasio se iranski oficir

Visoki iranski vojni zvaničnik izjavio je u utorak da je ponovno izbijanje neprijateljstava sa Sjedinjenim Državama neizbežno, jer se čini da su pregovori između Teherana i Vašingtona zastali, prenosi arapska televizijska mreža Al Arabija.

„Sjedinjene Države zahtevaju naše potpuno predavanje, a iranski narod se nikada neće predati. Bez predaje, rat je neizbežan“, rekao je Mohamad Džafar Asadi, zamenik šefa iranskog centralnog vojnog komande, Hatam el-Anbija.

U međuvremenu, Iran još nije odgovorio na predloženi konačni sporazum sa Sjedinjenim Državama koji ima za cilj okončanje sukoba između dve zemlje.

Razgovori o konačnom tekstu se nastavljaju u Teheranu, rekao je izvor blizak iranskom pregovaračkom timu za Mehr Njuz u utorak.





Teheran traži čvrste garancije

Isti izvor je naveo da Iran pažljivo razmatra predlog zbog onoga što smatra istorijom američkog nepoštovanja obaveza i dugotrajnim nepoverenjem.

„Na osnovu prethodnih iskustava, Iran traži opipljive i stvarne koristi“, rekao je izvor.