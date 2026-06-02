Sednica je zakazana za 12.00 sati, a kako je ranije saopšteno iz parlamenta utvrđena je jedna tačka dnevnog reda, a to je obraćanje Gobaša Narodnoj skupštini.

Potpisana će biti i dva sporazuma o saradnji, što je prvi put da se memorandum o saradnji potpisuje sa generalnim sekretarijatom iz neke zemlje, rečeno je Tanjugu u Skupštini Srbije.

Predsednica Nerodne skupštine Ana Brnabić izjavila je, povodom održavanja posebne sednice, da će skupština, dok o tome odlučuje većina oko SNS-a, uvek pokazivati poštovanje prema zemljama koje su se Srbiji našle kada je bilo teško.

Ona je navela da su, tokom pandemije kovida, UAE poslali nekoliko aviona sa više od 10 tona zaštitne opreme za naše zdravstvene radnike i građane, kao i medicinsku opremu, skenere, respiratore i lekove i dodala da su zahvaljujući tim donacijama zdravstveni radnici spasili stotine života.

"Zajednički projekti dali snažan impuls partnerstvu dve zemlje"

Gobaš se u okviru posete Srbiji danas sastao sa predsednikom Aleksandrom Vučićem koji je istakao da su zajednički projekti prethodnih godina dali snažan impuls partnerstvu dve zemlje i da su Emirati jedan od najvažnijih partnera Srbije u regionu Zaliva.

Vučić je u objavi na Instagramu naveo da je sa Gobašem razgovarao o sveukupnim bilateralnim odnosima i daljem jačanju političkog dijaloga, ekonomske saradnje, investicija, trgovinske razmene i zajedničkih projekata.

Gobaš će u Srbiji boraviti do 4. juna, a planirano je da obiđe i gradilište za Ekspo 2027, kao i da poseti Ložionicu.