U saopštenju piše da će vozila na linijama 65 i 612 u smeru ka Novom bežanijskom groblju i Novoj Galenici saobraćati redovnim trasama (linija 612 u skladu sa radovima u Ulici banatskoj).

Dodaje se da će u smeru ka gradu saobraćati ulicama Marka Čelebonovića, Dr Huga Klajna, Ljubinke Bobić, Gandijevom, Ulicom Tošin bunar i dalje redovnim trasama.

Vozila na linijama 70 i 72 u smeru ka Bežanijskoj kosi i Aerodromu "Nikola Tesla" ići će redovnim trasama, a u smeru ka gradu ulicama Nedeljka Gvozdenovića, Ljubinke Bobić, Gandijevom, ulicom Tošin bunar i dalje redovnim trasama.

Na linijama 74, 75 i 72N, vozila će u smeru ka okretnici "Bežanijska kosa" saobraćati ulicama Partizanske avijacije, Peđe Milosavljevića, Dr Huga Klajna i dalje redovnim trasama.



U suprotnom smeru će saobraćati ulicama Nedeljka Gvozdenovića, Ljubinke Bobić, Partizanske avijacije i dalje redovnim trasama.

Na liniji 76, vozila će u smeru ka Kliničko bolčničkom centru "Bežanijska kosa" saobraćati ulicama Partizanske avijacije, Peđe Milosavljevića, Dr Huga Klajna, Rajkovom i dalje u skladu sa radovima u Ulici dr Žorža Matea.

U suprotnom smeru će saobraćati ulicama Rajkovom, Dr Huga Klajna, Ljubinke Bobić, Partizanske avijacije i dalje redovnom trasom.

Vozila na liniji 82 u smeru ka Bloku 44 saobraćaće redovnom trasom.

U smeru ka Zemunu kretaće se ulicama Marka Čelebonovića, Rajkovom, Ulicom Auto-put za Zagreb, Partizanske avijacije, Dr Žorža Matea, Bulevarom Zorana Đinđića i dalje redovnom trasom.

Dodaje se da će vozila na liniji 607 u smeru ka Aerodromu "Nikola Tesla" saobraćati Bulevarom heroja sa Košara, Tošinim bunarom, izlaznom rampom na Moto-put M11 (smer ka Šidu), Moto-putem M11 i dalje redovnom trasom.

U smeru ka gradu kretaće se redovnom trasom, piše u saopštenju, preneo je Beoinfo.

Na liniji 613, vozila će u smeru ka naselju "Radiofar" saobraćati redovnom trasom, dok će u smeru ka gradu saobraćati ulicama Ljubinke Bobić, Gandijevom, Ulicom Tošin bunar i dalje redovnom trasom.

Na liniji 708, vozila će se u smeru ka Zemun polju kretati ulicama Partizanske avijacije, Peđe Milosavljevića, Dr Huga Klajna, Marka Čelebonovića i dalje redovnom trasom.

U suprotnom smeru saobraćaće ulicama Marka Čelebonovića, Dr Huga Klajna, Ljubinke Bobić, Partizanske avijacije i dalje redovnom trasom.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća i privremeno uspostavljena stajališta.