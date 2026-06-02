Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević odgovorio je na sramno targetiranje Marije Vasić, profesorke blokaderke.

Naime, Vasić se oglasila nakon što je na zgradi osvanuo grafit, a za koji je istakla na svojim društvenim mrežama da su joj se "vratili fanovi", da je "lomača spremna", kao i "Vučeviću, hvala".

-Za razliku od Marije Vasić koja je profesor u gimnaziji, što nosi dodatnu odgovornost, ja nikada nisam napadao bilo čiju decu. A Vama ću uvek kulturno, ali oštro, odgovoriti na svaki napad na Srbiju, Srpsku pravoslavnu crkvu i naš narod- napisao je Vučević na Instagramu.