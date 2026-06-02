Nemački kancelar Fridrih Merc otvoreno je priznao da je nemačka ekonomija izgubila konkurentnost i da zemlja više ne može da parira velikim svetskim ekonomijama kada su u pitanju cene i troškovi poslovanja.

Govoreći na Istočnonemačkom ekonomskom forumu, Merc je poručio da je Nemačka postala preskupa za privredu i investitore, upozoravajući da je zemlji hitno potrebna velika promena ekonomskog kursa.

- Imamo problem sa cenovnom konkurentnošću u Nemačkoj. Čak i ako nije svima prijatno da čuju, Nemačka je postala preskupa. U mnogim oblastima više nismo konkurentni, jer više ne možemo da se takmičimo cenama sa regionima sveta koji se takmiče sa nama, rekao je Merc tokom obraćanja.

Nemački kancelar istakao je da Berlin mora ponovo da postane privlačan za kompanije i preduzetnike, ali da će za to biti potrebne ozbiljne reforme.

Prema njegovim rečima, ključni problemi su visoki porezi, ogromni troškovi energije, birokratija, dodatni troškovi rada, ali i zaostajanje u digitalizaciji i infrastrukturi.

Merc je posebno naglasio da konkurentnost mora da se jača i na nivou cele Evropske unije, jer se evropska ekonomija sve teže nosi sa globalnim tržištem.

Mnogi analitičari smatraju da je upravo odricanje od jeftinih ruskih energenata jedan od glavnih razloga zbog kojih je nemačka privreda upala u ozbiljne probleme.

Decenijama je nemački industrijski rast bio zasnovan na stabilnim i povoljnim energentima iz Rusije, a nakon prekida te saradnje troškovi proizvodnje naglo su eksplodirali.

Nemačka je tokom 2023. i 2024. godine beležila negativan ekonomski rast, dok je tokom 2025. ostvaren tek minimalan oporavak, uglavnom zahvaljujući ogromnoj državnoj potrošnji usmerenoj na infrastrukturu i odbranu.

Istovremeno, nemački izvoz pao je treću godinu zaredom, što ekonomisti vide kao dokaz da problemi nisu privremeni, već duboko strukturni.

Nekadašnji “motor Evrope” sada se suočava sa ozbiljnom krizom iz koje, prema ocenama stručnjaka, neće lako izaći.