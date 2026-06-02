Betonska nadstrešnica stambene zgrade, u kojoj se nalazi i nekoliko lokala, srušila se na trotoar sinoć oko 18.30 preko puta popularnog bazena za rekreaciju „Silter Vele“, na samo nekoliko koraka od plaže.

Hitna pomoć, vatrogasci i Agencija za tehničku pomoć (THW) izašli su na mesto obrušavanja nadstrešnice kako bi ustanovili da li su betonske ploče pale na ljude.

Zgrada, sa koje se obrušila nadstrešnica, je poslovno-stambeni kompleks. Prema podacima policije, pukom srećom niko nije povređen.

Jon Makentun mao je anđela čuvara, jer je napustio objekat u okviru zgrade, kako kaže, samo delić sekunde pre obrušavanja nadstrešnice.

Zgrada je evakuisana iz predostrožnosti, a stanarima će biti dozvoljeno da se kasnije vrate u stanove. Međutim, smeštaj je ponuđen svima koji se ne osećaju bezbedno. Statičar je pregledao zgradu i zaključio da nema opasnosti po objekat ili njene stanare.

Policija je pokrenula istragu u vezi strukturnih nedostataka kao mogući uzrok urušavanja.

Inače, fasada zgrade je renovirana tek pre oko godinu dana. Prema portalu SHZ veza sa nadstrešnicom više nije bila u dobrom stanju. Sajt je objasnio da je u nju prodrla kišnica.

„Primetili smo da se kišnica sliva iza fasade. O tome je trebalo da se razgovara na sledećem sastanku kućnog saveta. To je sada rešeno“, rekao je Makentun za „Bild“.