U izveštajima se navodi da je nakon rekordnog majskog toplotnog talasa broj smrtnih slučajeva u otvorenim vodama u Velikoj Britaniji u poslednjih osam dana dostigao 17, prenosi Skaj njuz.

Služba hitne pomoći je pozvana u nedelju oko 18.30 na reku Vorf blizu Bernsola u oblasti Skiptona na istoku Engleske zbog nestanka 13-godišnje devojčice u reci, saopštila je policija Severnog Jorkšira.

Nakon kratkog vremena, ona je izvučena iz vode i kolima Hitne pomoći prevezena u bolnicu, gde je kasnije preminula.

"U ovoj fazi nismo u mogućnosti da otkrijemo identitet stradale devojčice", navodi se u saopštenju policije.