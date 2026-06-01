Letnje večeri, otvoreni prozori i šetnje kraj vode za mnoge znače samo jedno – komarci. Dok većina ljudi poseže za agresivnim sprejevima i hemikalijama, stručnjaci otkrivaju jednostavniji i prirodniji način da se zaštitite: vitamin B1.

Prema rečima nutricionistkinje dr Ane Rakić, vitamin B1 (tiamin) može značajno promeniti miris tela, i to na način koji komarcima uopšte ne prija.

— Tiamin se prirodno izlučuje znojem, a kada se redovno unosi, menja naš telesni miris tako da postajemo "neprivlačni" za komarce. Oni nas inače pronalaze pomoću mirisa ugljen-dioksida i mlečne kiseline u znoju, ali B1 to remeti — objašnjava dr Rakić.

Ovaj vitamin možete naći u namirnicama kao što su:

integralne žitarice

semenke suncokreta

orašasti plodovi

grašak i pasulj

svinjsko meso

Za dodatnu zaštitu, preporučuje se i uzimanje suplemenata u dogovoru sa lekarom, posebno tokom letnjih meseci kada je broj insekata najveći.

Ako vas ipak ubodu?

Ako ipak dođe do uboda, svrab može biti nepodnošljiv. Umesto češanja, stručnjaci savetuju stari, ali provereni lek: eozin. Ova roze tečnost smanjuje svrab, dezinfikuje ubod i ubrzava zarastanje kože.

Dakle, umesto da se prskate iz bočica i borite sa neprijatnim mirisima preparata protiv insekata, probajte da pojačate unos vitamina B1. Vaše telo će vam biti zahvalno, a komarci će vas – zaobilaziti u širokom luku.