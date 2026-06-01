Sinoć je rijaliti šou Elitu 9 napustila Milosava Pravilović i odmah po izlasku je otkrila šta se dešava u rijalitiju mesec dana pred finale.

Kako se bliži veliko finale "Zadruge 9 Elite", tenzija u rijalitiju je sve veća, a prema pravilima, i ove nedelje je jedan takmičar morao da napusti Belu kuću.

Voditeljka Ana Radulović sinoć je stala pred nominovane takmičare, a u trci za opstanak ove nedelje našli su se Asmin Durdžić, Dača Virijević, Milena Kačavenda i Milosava Pravilović.



Pre samog izbacivanja, Ana je takmičarima objasnila pravila igre u kojoj je pobedu odneo Asmin Durdžić, čime su mu glasovi publike duplirani. Nakon napete pauze, voditeljka je saopštila konačnu odluku gledalaca:

- U ovom trenutku najmanji broj vaših glasova ima Milosava - rekla je Ana.

Ova odluka je iznenadila ukućane koji su bili vidno razočarani njenim odlaskom, pa su se pred njen izlazak srdačno pozdravili sa njom.

Haos pred finale

Milosava Pravilović je otkrila ko od takmičara se najviše bori za prvo mesto.

- Nisam imala osećaj da sam bila kući uopšte. Jako je dobro što sam izašla jer neke stvari ne bih mogla da izdržim - rekla je Milosava.

- Kakvo je stanje u kući? - upitala je Dušica.

- Nikad nije bilo tenzičnije, haos kreće. Aneli očekuje pobedu, ali pored nje su tu i Asmin, Stanija, Đukić - otkriva Milosava.

Asmin prevarant

česnik rijalitija Elita 9, Asmin Durdžić, već duže vreme nalazi se u centru javnih sukoba sa bivšom suprugom Aneli Ahmić, njenom sestrom Sitom Ahmić, a odnedavno i sa bivšom devojkom Stanijom Dobrojević, sa kojom trenutno boravi u rijalitiju, te i zbog romanse sa cimerkom, Majom Marinković.

Njihovi sukobi gotovo svakodnevno privlače pažnju javnosti, a jedna od najčešćih tema jeste Durdžićeva finansijska situacija.

Naime, Asmin se godinama u javnosti predstavljao kao uspešan preduzetnik, neretko pokazujući luksuzan način života na društvenim mrežama.

Ipak, Anelina sestra, Sita Ahmić ranije je obelodanila tvrdnje koje, prema njenim rečima, dovode u pitanje takvu sliku.

Svojevremeno je na društvenim mrežama objavila skrinšot za koji tvrdi da potiče iz austrijskih medija, a koji se poslednjih dana ponovo širi internetom.

Prema navodima iz objavljenog dokumenta, firme povezane sa Durdžićem navodno se nalaze u blokadi još od 2022. godine.

Kao dodatni dokaz, prikazala je i printskrin sa sajta na kojem se objavljuju podaci o privrednim dužnicima.

Na tom dokumentu navodi se da jedna od njegovih firmi drugom privrednom subjektu duguje 43.303 evra.

BONUS VIDEO: