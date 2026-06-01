Iranski Korpus garde islamske revolucije (IRGC) napao je bazu sa koje su SAD pokrenule napad na iransku teritoriju, javlja novinska agencija Mehr.

"Američka vojska je pogodila komunikacioni toranj na ostrvu Sirik. Vazduhoplovne snage IRGC- a su odmah pokrenule napad na vazduhoplovnu bazu sa koje je napad izvršen", navodi se u saopštenju.

Borci IRGC-a su proglasili "eliminaciju svih određenih ciljeva, takođe su zapretili Vašingtonu opsežnijim odgovorom u slučaju dalje agresije", prenosi ruska agencija RIA Novosti.

Podsetimo, američka Centralna komanda (CENTCOM) danas je saopštila da su američke snage izvele proteklog vikenda odbrambene udare na iranske radarske i komandne centre za dronove u Goruku i na ostrvu Kešm.

"Ovi ciljani odbrambeni udari izvedeni su u subotu i nedelju kao odgovor na agresivne iranske akcije, koje su uključivale obaranje američkog drona MQ-1 koji je leteo iznad međunarodnih voda.

Američki lovci su brzo reagovali i uništili iranske sisteme protivvazdušne odbrane, zemaljsku kontrolnu stanicu i dva drona za jednosmerni napad koji su predstavljali jasnu pretnju brodovima koji plove regionalnim vodama", navodi se u objavi CENTCOM-a na mreži Iks i dodaje da nijedan američki vojnik nije povređen.

CENTCOM je najavio da će nastaviti da štiti američke snage i interese kao odgovor na neopravdanu iransku agresiju tokom aktuelnog primirja.

