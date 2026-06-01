1. Novčanik
Pozajmljivanje novčanika i tašne smatra se nepovoljnim u feng šuiju. Ovo se povezuje sa odlivanjem novca i neočekivanim troškovima.
3. Papuče
Nije dobro pozajmljivati drugima svoje papuče, veruje se da to može da donese muke na poslu, zastoj u profesionalnom napredovanju. Ako ne volite da gosti hodaju po kući u cipelama, nabavite nekoliko pari najtanjih papuča, nalik onim hotelskim, koje će služiti samo za goste
4. Sat
Feng šui kaže da nikom ne treba pozajmljivati sat. Kad ga vratite na svoju ruku, s njim ćete dovući i svu lošu energiju koja možda muči osobu čiji je sat, naročito ako je ona u nekoj lošoj fazi.
Komentari (0)