1. Novčanik

Pozajmljivanje novčanika i tašne smatra se nepovoljnim u feng šuiju. Ovo se povezuje sa odlivanjem novca i neočekivanim troškovima.

2. Odeća



Ma koliko da je uobičajeno da neke prijateljice pozajmljuju jedne drugima odeću, u feng šuiju se to ne praktikuje. Savetuje se da redovno sređujete odeću i izbacujete ono što ne nosite i u čemu se ne osećate više lepo. Takve komade namenite od srca osobi kojoj ćete ih pokloniti. Onaj koji poklon prima treba da ga opere. Savetuje se da ga potopi u hladnu vodu u kojoj je rastopljena šaka soli, drži u njoj oko pola sata, a zatim ispere. Isto treba da uradite i s odećom iz prodavnica polovne garderobe.

3. Papuče

Nije dobro pozajmljivati drugima svoje papuče, veruje se da to može da donese muke na poslu, zastoj u profesionalnom napredovanju. Ako ne volite da gosti hodaju po kući u cipelama, nabavite nekoliko pari najtanjih papuča, nalik onim hotelskim, koje će služiti samo za goste

4. Sat

Feng šui kaže da nikom ne treba pozajmljivati sat. Kad ga vratite na svoju ruku, s njim ćete dovući i svu lošu energiju koja možda muči osobu čiji je sat, naročito ako je ona u nekoj lošoj fazi.