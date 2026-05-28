Dečak koji je nestao u reci Drini kod Zvornika još uvek nije pronađen.

Kako je za "Avaz" potvrđeno iz Policijske uprave Zvornik, intenzivno se traga za njim.

- Nema novih informacija, danas je treći dan. Svi su opet na terenu, ronioci, Civilna zaštita, vatrogasci. Već treći dan nikakve novosti - potvrdila je za "Avaz" Stana Savić iz PU Zvornik.

Policijskoj upravi Zvornik prijavljen je nestanak maloletne osobe u Drini tokom kupanja u blizini Branjeva.

U potrazi učestvuju i pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Republike Srpske, vatrogasno-spasilačke jedinice iz Zvornika, kao i ronilački klubovi.

