U Indiji je najmanje 16 ljudi izgubilo život tokom toplotnog talasa koji je pogodio zemlju pre početka monsunske sezone, dok su temperature dostigle užarenih 46,7 stepeni Celzijusa. Očekuje se da će se uslovi dodatno pogoršati tokom narednih dana, piše Futurism u tekstu sa naslovom "Ovo leto će ubiti mnogo ljudi".

U međuvremenu, evropski kontinent trenutno prolazi kroz jedan od najgorih toplotnih talasa zabeleženih u istoriji. Prema pisanju agencije Associated Press, u Ujedinjenom Kraljevstvu su u roku od 24 sata izmerene rekordne temperature od 34,8 i 35,1 stepen Celzijusa. U Francuskoj je tokom najtoplijeg majskog dana otkako postoje merenja već preminulo sedam osoba, dok su zdravstvene vlasti u Italiji počele da ograničavaju aktivnosti na otvorenom.

Iako ove temperature možda ne deluju ekstremno prema američkim standardima - Sjedinjene Američke Države su svetski lider po upotrebi klima-uređaja, koji se nalaze u oko 90 odsto domaćinstava - vrućina u drugim delovima sveta dovodi ljude i infrastrukturu do krajnjih granica izdržljivosti.

Kako se navodi u nedavnom izveštaju o izgledima za globalno zagrevanje u Ujedinjenom Kraljevstvu, zemlja je „izgrađena za klimu koja više ne postoji“, a svega pet odsto domaćinstava poseduje klima-uređaje.

„Iako povremeno imamo tople periode u maju, ono što sada vidimo je bez presedana“, izjavio je za CNN Stiven Dikson, portparol britanske meteorološke službe. „Ono što je nekada bio događaj koji se dešava jednom u sto godina, sada se dešava otprilike jednom u 33 godine.“

Situaciju dodatno pogoršava pretnja od El Ninja, periodične klimatske pojave koja povećava temperature širom sveta. Ovaj fenomen se obično javlja na svake dve do sedam godina, ali se očekuje da će ovogodišnji događaj, koji bi trebalo da počne tokom leta, biti izuzetno snažan - gotovo na nivou katastrofalnog toplotnog perioda iz 1877. godine, koji je odneo milione života.

Treba imati na umu da se ovi rekordni toplotni talasi dešavaju znatno pre početka leta i pre nego što El Ninjo u potpunosti stupi na snagu. Istraživači su utvrdili da su već sadašnje globalne temperature dovoljno visoke da mogu biti smrtonosne za starije, pa čak i mlađe osobe ukoliko su dovoljno dugo izložene vrućini.

Drugim rečima, predstojeće leto moglo bi izrazu „iz tiganja pravo u vatru“ dati sasvim novo značenje.