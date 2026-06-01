Najugledniji opozicioni ekonomski stručnjak u analizi je potpuno razobličio namere studentsko-blokaderske liste, koja bi da vrati Marksizam i samoupravljanje kao princip odlučivanja.

"Program za radnije je nedopustiv anarhonizam," navodi Brkić.

"Zašto je studentski pokret u borbi za modernizaciju Srbije odlučio da artikuliše "Radnički program?" Zašto se udvara radnicima a ne, na primer, seljacima, poštenoj inteligenciji ili srednjoj klasi i preduzetnicima?"

"Ono što odmah upada u oči kad se analizira sedam tačaka "Programa za radnike" je favorizovanje prokletstva koje je uništilo socijalizam - ambicija da se raspodeljuje dohodak a ne briga da se dohodak stvara. Jedno od svetih načela ekonomije je da se ne može deliti ono što nije zarađeno. Da bi radnik-honorarac dobio stalno zaposlenje, da bi se povećao minimalac, da bi bilo para za topli obrok i regres... taj novac vlasnici preduzeća moraju da prvo zarade na tržištu, a onda da dele... Nijedan privatni preduzetnik neće da zapošljava i ispunjava radničke (i studentske) želje a da na kaju ima gubitak u poslovanju zbog kog će biti primoran da ugasi firmu."