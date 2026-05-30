Lovac F-15 koji je oboren iznad jugozapadnog Irana prošlog meseca i koji je pokrenuo opasnu misiju spasavanja verovatno je pogođen projektilom lansiranim sa ramena kineske proizvodnje, izjavile su tri osobe koje imaju saznanja o ovom događaju za En-Bi-Si Njuz.

U ranim danima sukoba, Kina je takođe možda obezbedila Iranu dugodometni radar za rano upozoravanje koji uočava stelt avione koji su napravljeni da izbegnu otkrivanje, navode jedna od tih osoba i jedan američki zvaničnik koji ima saznanja o tome. Američki zvaničnici i dalje istražuju okolnosti oko obaranja američkog F-15E Strajk igl u aprilu, rekli su izvori.





To je bio prvi put posle više decenija da je američki lovac oboren neprijateljskom vatrom.

Nije jasno kada je vojna oprema predata, ali iranska upotreba oružja proizvedenog u Kini komplikuje odnose Amerikanaca sa Pekingom u vreme kada je predsednik SAD Donald Tramp tražio pomoć Kine u okončanju sukoba. Pregovori za okončanje rata su u toku, čak i dok SAD nastavljaju da izvode ono što nazivaju odbrambenim udarima.

Trampova administracija ugovorila je prekid vatre sa Iranom uoči ključnog sastanka sa predsednikom Si Đinpingom ranije ovog meseca. Kao glavni kupac iranskog izvoza nafte, kineski lideri su poručili da rat mora da se završi. Naftne cene na globalnom nivou će u nekom trenutku uticati i na nas, jer kupujemo na globalnom tržištu, ali druge zemlje širom sveta plaćaju mnogo višu cenu, rekao je državni sekretar Marko Rubio za En-Bi-Si Njuz tokom posete Kini, dodajući da i oni moraju da se uključe u ovo.

Ali Rubio je rekao da se Tramp ne oslanja na Sija, insistirajući da ne traže pomoć od Kine i da im njihova pomoć nije potrebna. U vreme kada je avion oboren prošlog meseca, Tramp je rekao da je pogođen projektilom lansiranim sa ramena.

Jeftin, ali efikasan način za rušenje niskoletećih aviona

Dugačko oko 2,1 metar i teško 18 kilograma, ovo oružje, poznato i kao prenosni sistemi protivvazdušne odbrane ili Manpads, pruža jeftin i efikasan način za rušenje niskoletećih aviona. Dvočlana posada aviona F-15 bezbedno se katapultirala iznad Irana. Pilot je spasen u roku od 7 sati, ali je bilo potrebno 2 dana da se locira i spase oficir za sisteme naoružanja, koji se skrivao u podnožju planine Zagros, saopštio je Pentagon.

Bela kuća je uputila En-Bi-Si Njuz na komentare koje je predsednik izneo u intervjuu za Foks Njuz, u kojem je rekao da ga je Si uverio da Kina neće obezbediti vojnu opremu Iranu, i na njegove izjave novinarima u Beloj kući prošle nedelje, gde je rekao da mu je predsednik Si obećao da ne šalje nikakvo oružje Iranu, da je to prelepo obećanje, da ga drži za reč i da je to cenio.

Upitan o obaranju aviona F-15, portparol kineske ambasade naveo je u saopštenju da Kina uvek postupa oprezno i odgovorno kada je reč o izvozu vojnih proizvoda i da vrši strogu kontrolu u skladu sa kineskim zakonima i propisima o kontroli izvoza i dužnim međunarodnim obavezama, dodajući da se Kina protivi neosnovanom blaćenju i zlonamernom povezivanju.

Obaveštajci SAD: Kina planirala da obezbedi novi PVO Iranu

Američki obaveštajni izveštaji sugerišu da je Kina planirala da obezbedi novo protivvazdušno oružje Iranu u narednim nedeljama, objavio je ranije En-Bi-Si Njuz. Američki zvaničnici su možda pustili ove obaveštajne podatke u javnost u mogućem pokušaju da razotkriju planove Kine, što je taktika koju su koristile i prethodne administracije.

Nije jasno da li je projektil lansiran sa ramena koji je verovatno oborio F-15 isporučen Iranu nedavno ili je uzet iz zaliha oružja koje je otpremljeno u Iran pre više godina, rekli su izvori, a takođe je nejasno da li je radar, poznat kao YLC-8B, bio na terenu tokom rata.

Ranije ovog meseca, Trampova administracija je optužila Kinu da dozvoljava Iranu pristup kineskim satelitima kako bi pomogla Teheranu da cilja američke snage u regionu.

Stejt department je uveo sankcije za 3 kineske satelitske kompanije za koje je rečeno da obezbeđuju snimke i podatke kako bi omogućili Iranu da pokrene napade na američke snage na Bliskom istoku, što je Kina demantovala.