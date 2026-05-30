Ruske bezbednosne službe sprečile su ozbiljan teroristički napad u Krasnodarskom kraju, a prema navodima istražnih organa, u pripremi zločina učestvovao je i maloletnik.

Kako je saopštio Istražni komitet Ruske Federacije, dvojica lokalnih stanovnika optužena su za pripremu terorističkog akta koji je, prema planu istrage, trebalo da bude izveden pomoću improvizovane eksplozivne naprave.

Prema informacijama istražitelja, sve je počelo još u martu 2026. godine kada je osamnaestogodišnji mladić stupio u kontakt sa neidentifikovanom osobom za koju se tvrdi da je član zabranjene terorističke organizacije.

Navodno mu je ponuđena novčana nagrada od 300 do 500 dolara kako bi napravio improvizovanu eksplozivnu napravu i potom je preko skrivenog skladišta dostavio u gradu Tuapse.

Situacija je dodatno zabrinula istražitelje kada je otkriveno da je osumnjičeni u plan uključio i svog sedamnaestogodišnjeg poznanika.

– Nakon što je prihvatio ponudu, osumnjičeni je regrutovao maloletnog prijatelja da učestvuje u pripremi zločina – navodi se u saopštenju Istražnog komiteta.

Pod nadzorom svog mentora, dvojica osumnjičenih fotografisala su i snimala izabranu lokaciju, uključujući položaj sigurnosnih kamera i druge bezbednosne detalje, a zatim su materijale prosleđivali organizatoru.

Kada je lokacija odobrena, organizator je, prema tvrdnjama istrage, potvrdio da planiraju izvođenje terorističkog napada i prebacio 30 dolara u kriptovaluti jednom od osumnjičenih kao početni deo dogovorene isplate.

Istražitelji tvrde da je ostatak novca trebalo da bude uplaćen tek nakon što eksplozivna naprava bude završena i postavljena.

Prema navodima ruskih vlasti, osamnaestogodišnji osumnjičeni uspeo je da napravi glavno punjenje eksplozivne naprave i pripremi njene komponente.

Meta napada navodno je bila zgrada sa velikim brojem ljudi.

Do realizacije plana ipak nije došlo zahvaljujući brzoj reakciji pripadnika regionalnog odeljenja FSB-a, koji su uspeli da spreče napad pre nego što je eksploziv postavljen.

Tokom saslušanja obojica osumnjičenih priznala su krivicu.

Na zahtev istražnih organa određen im je pritvor, dok se istraga nastavlja.

Ruski Istražni komitet upozorio je da strane obaveštajne službe i terorističke organizacije sve češće koriste društvene mreže i aplikacije za dopisivanje kako bi regrutovale mlade ljude za izvršavanje ilegalnih aktivnosti u zamenu za novac.

Zbog toga su građani pozvani na dodatni oprez, posebno kada je reč o komunikaciji putem interneta i sumnjivim ponudama koje uključuju novčanu nadoknadu za „tajne zadatke“.

Prema navodima Istražnog komiteta Ruske Federacije.