Aerodrom u Minhenu jutros je privremeno obustavio sav vazdušni saobraćaj nakon prijave mogućeg prisustva drona, samo dan nakon što je ruski dron pogodio stambenu zgradu u Rumuniji.



Dva pilota prijavila su sumnjivi dron na aerodromu u južnoj Nemačkoj nešto posle 9 časova ujutru. Portparol policije izjavio je da su "u koordinaciji sa nemačkom kontrolom letenja bezbednosne službe potom donele odluku da zatvore piste".

Povećana zabrinutost za bezbednost u Evropi

Incident se dogodio u trenutku pojačanih bezbednosnih strahovanja širom Evrope, nakon što je ruski dron juče pogodio stambenu zgradu u gradu Galaci na istoku Rumunije.

Posle tog napada, ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha izjavio je da je ruski predsednik Vladimir Putin "stvarna pretnja" celoj Evropi, dok je NATO poručio da će "braniti svaki pedalj teritorije saveznika".

Ovo je bio prvi put od početka rata da je dron pogodio gusto naseljeno područje u Rumuniji i doveo do ranjavanja dvoje rumunskih državljana.

Dron pogodio stambenu zgradu u Rumuniji

Dron je pogodio krov desetospratne stambene zgrade i izazvao eksploziju, zbog čega je evakuisano 70 stanara.

- Neodgovorno ponašanje Rusije predstavlja opasnost za sve nas - izjavio je generalni sekretar NATO Mark Rute posle razgovora sa rumunskim predsednikom Nikušorom Danom.

- Potvrdio sam da je NATO spreman da brani svaki pedalj teritorije saveznika - rekao je Rute.

Predsednica Evropske komisije, Ursula fon der Lajen dodala je da je Rusija "prešla još jednu granicu", dok su rumunski zvaničnici napad opisali kao "ozbiljnu i neodgovornu eskalaciju".