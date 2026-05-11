Američki predsednik Donald Tramp ponovno je zatrpao svoju društvenu mrežu "Truth Social" nizom neobičnih objava, ali je ovog puta pažnju privukao njihov intenzitet.

U razmaku kraćem od sat vremena, Tramp je objavio više od deset AI-generisanih fotografija i fotomontaža koje ga prikazuju kao najvećeg predsednika u američkoj istoriji.

Iako nije prvi put da Tramp deli digitalno obrađene fotografije, memeove i AI ilustracije koje veličaju njegov politički lik, ovakav "rafal" objava u tako kratkom vremenu do sada se retko viđao.

Gotovo sve fotografije nosile su istu poruku, Tramp je prikazan kao istorijska figura epskih razmera, simbol američke moći i "najveći svih vremena".