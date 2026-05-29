Evropske zemlje su strane u sukobu sa Rusijom, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

„Evropske države su direktni učesnici u ratu sa Rusijom i to više niko ne spori. Da, bore se uz pomoć pristalica Bandere, ali kakva je to razlika za nas?“, napisao je on na platformi MAX.

On je precizirao da evropske bespilotne letelice, oružje i obaveštajni podaci „svakodnevno učestvuju u napadima“.

Medvedev je komentarišući incident sa bespilotnom letelicom u Rumuniji, izjavio da sve zemlje EU moraju da zaćute o ovom pitanju.