Nemačka mornarica je reagovala na pojačano rusko prisustvo u Baltičkom moru slanjem jednog svog izviđačkog broda ka morskom prolazu između nemačkog ostrva Fehmarn i danskog ostrva Loland, javljaju danas nemački medjii.

Prema pisanju lista "Kiler Nahrihten", nemački izviđački brod "Oste" isplovio je ka tom području da bi pratio ruske jedinice koje su raspoređene između ostrva Femarn i Rostoka.

Među njima se ranije nalazio i veliki razarač "Severomorsk", prenosi Špigel. Brod "Oste" je opremljen savremenom tehnologijom za elektronsko izviđanje i izviđanje uz upotrebu signalizacije, a prema navodima medija, na njemu se nalaze i pripadnici jedinica za sajber operacije.

Navodno je sistem automatske identifikacije broda (AIS) bio isključen, zbog čega on nije bio vidljiv u standardnim sistemima za praćenje pomorskog saobraćaja.

Nemačko Ministarstvo odbrane saopštilo je da ruski ratni brodovi redovno mogu da se uoče u oblastima oko Femarna, prolaza između Norveške i Danske - Skagerak i Finskog zaliva, ocenjujući to kao kontinuirano prisustvo.

Zvaničnici u Berlinu navode da se takve aktivnosti delimično tumače i kao odgovor na NATO operacije poput "Baltička straža", koje imaju za cilj povećan nadzor na severnom i istočnom krilu Alijanse, posebno nakon incidenata sa oštećenjem podvodne infrastrukture.