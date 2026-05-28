Aerodrom 13. maj u Zemun Polju biće domaćin prvenstva Srbije u ultralakom letenju koje će biti održano u subotu i nedelju 30. i 31. maja, sa početkom u 10 časova.
Organizaciju ovogodišnjeg takmičenja, pod okriljem Vazduhoplovnog saveza Srbije, preuzeo je aero-klub Vazduhoplovci Niša.
Takmičenja posada ultralakih aviona, motornih zmajeva i žirokoptera
Tokom dvodnevnog događaja biće održana takmičenja u kategorijama ultralakih aviona, motornih zmajeva i žirokoptera.
Takmičari će se nadmetati u disciplinama precizne navigacije, osmatranja i poštovanja zadatog vremena leta na unapred definisanim rutama, demonstrirajući veštine upravljanja vazduhoplovima u VFR uslovima.
Prema dostupnim informacijama, očekuje se učešće između 10 i 15 ultralakih vazduhoplova i četiri motorne jedrilice.
Prvi brzinski prelet motornih jedrilica u Srbiji
Po prvi put u Srbiji biće organizovano revijalno takmičenje motornih jedrilica u disciplini "Brzinski prelet", potvrdili su iz organizacije takmičenja za Aero.rs.
Reč je o disciplini u kojoj piloti nastoje da zadatu rutu prelete u što kraćem vremenu, uz maksimalno korišćenje prirodnih vazdušnih strujanja i minimalnu upotrebu motora, što ovu vrstu letenja čini jednim od najzahtevnijih oblika sportskog vazduhoplovstva.
Izložba vazduhoplova
Za posetioce program počinje već od 9 časova, kada će na stajanci aerodroma biti organizovana izložba vazduhoplova. Biće omogućeno fotografisanje letelica, razgovori sa pilotima i praćenje aktivnosti učesnika takmičenja, poručuju organizatori.
Organizatori ističu da je cilj manifestacije promocija preciznog letenja, timskog rada i bezbednosti u vazdušnom saobraćaju, ali i afirmacija jedriličarstva i sportskog letenja kao važnog segmenta domaćeg vazduhoplovstva.
Manifestaciju podržavaju Vazduhoplovni savez Srbije, Grad Niš i operator aerodroma „13. maj“.
"Budite deo vikenda koji slavi slobodu letenja i sportski duh!", poručuju entuzijastični organizatori.
(Aero.rs)
