NATO ubrzano radi na utvrđivanju Gotlanda, baltičkog ostrva koje vojni planeri sve više smatraju jednom od najizloženijih i strateški najvažnijih tačaka saveza protiv Rusije.

Kako raste strah od ruske agresije i hibridnih napada, a posvećenost Sjedinjenih Američkih Država evropskoj bezbednosti slabi, Švedska i njeni saveznici utrkuju se da ovo ostrvo ponovo pretvore u vojno uporište, piše Politico.

Smešten usred Baltičkog mora, Gotland je udaljen svega 300 kilometara od snažno militarizovane ruske eksklave Kalinjingrada. Švedska je ove nedelje završila svoju prvu vežbu na ostrvu koordinisanu sa NATO-om otkako se 2024. godine pridružila savezu. Oko 18.000 vojnika iz 13 zemalja uvežbavalo je na prašnjavim ravnicama Gotlanda odbranu od mogućeg ruskog napada.

Ruski napad "mogao bi da se dogodi bilo kada", rekao je za Politico švedski komandant odbrane Majkl Kleson dok su se vojnici kretali između oklopnih vozila na zapadnoj strani ostrva.

"Primećene su znatno pojačane ruske aktivnosti... presecanje kablova, nadletanje dronova, brojni špijunski incidenti. Kada imate situaciju sa velikom neizvesnošću oko američke posvećenosti... raste opasnost da će Rusija to iskoristiti kao priliku", rekla je Ana Vislander, direktorka za severnu Evropu u tink-tenku Atlantic Council.

"Nepotopivi nosač aviona"

Gotland, koji je kroz istoriju menjao vlasnike između Danske, Švedske i nakratko Rusije, ključna je strateška tačka.

Ostrvo je dobilo nadimak "nepotopivi nosač aviona" zbog svoje uloge ključne platforme za vazdušne operacije u regionu.

Borbeni avioni koji odatle poleću mogu da stignu do bilo koje baltičke prestonice "u roku od nekoliko minuta.

Kada bi Rusija zauzela ostrvo i tamo postavila sisteme protivvazdušne odbrane, mogla bi da blokira brodove i avione koji snabdevaju tri baltičke države i Finsku, kao i da spreči dolazak savezničkih pojačanja.

Ako NATO zadrži Gotland, mogao bi Moskvi da zatvori pristup Baltičkom moru, koristi dalekometne projektile za odbranu regiona i gađa ciljeve duboko u Rusiji.