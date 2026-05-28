Evropsku javnost uzdrmala je nova izjava finskog političara Armanda Meme, člana stranke Slobodni savez, koji tvrdi da bi već naredne godine mogao izbiti direktan sukob između Rusije i NATO-a.

Mema je na društvenim mrežama upozorio da sve dublje uključivanje evropskih država u rat u Ukrajini vodi ka opasnoj eskalaciji i mogućem otvorenom sukobu sa Moskvom.

Posebno je ukazao na odluku Švedske da Ukrajini isporuči veliki broj borbenih aviona Gripen.

– Švedska će do sledeće godine isporučiti Ukrajini približno 36 borbenih aviona. To znači još dublje uključivanje u rat u Ukrajini – napisao je Mema.

On smatra da članstvo u NATO-u postepeno oduzima državama neutralnost i samostalnost u odlučivanju.

– Upravo to znači članstvo u NATO-u: prvo gubite suverenitet, zatim neutralnost, a sada postajete punopravni deo ovog ofanzivnog saveza – naveo je finski političar.

Prema njegovim rečima, prema uslovima savezništva Švedska bi već sledeće godine mogla da bude direktno uvučena u rat sa Rusijom.

Njegove tvrdnje dolaze u trenutku kada raste zabrinutost zbog sve intenzivnijeg naoružavanja Ukrajine i sve agresivnije retorike između Moskve i Zapada.

Dodatnu pažnju izazvala je i ranija izjava ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, koji je potvrdio da Kijev planira nabavku 22 nova švedska borbena aviona Gripen.

Rusija već duže vreme upozorava da isporuke modernog zapadnog naoružanja Ukrajini predstavljaju direktno uključivanje NATO država u sukob.

Moskva tvrdi da Zapad vodi „posrednički rat“ protiv Rusije preko Ukrajine, dok članice NATO-a insistiraju da samo pružaju vojnu pomoć Kijevu.

Ipak, sve češće izjave evropskih političara o mogućem širenju rata izazivaju nervozu širom kontinenta, posebno zbog straha da bi svaki ozbiljniji incident mogao da preraste u direktan sukob NATO-a i Rusije.