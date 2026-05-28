Letonija je započela postavljanje prvih protivtenkovskih prepreka poznatih kao „zmajevi zubi“ duž granice sa Rusijom, u okviru velikog vojnog projekta Baltičke linije odbrane, prenosi letonski javni servis LSM.

Masivne betonske barijere raspoređuju se direktno uz granicu, a deo infrastrukture gradi se čak i preko privatnih poseda.

Prema informacijama letonskih oružanih snaga, „zmajevi zubi“ postavljeni su u tri reda širine oko deset metara i namenjeni su za zaustavljanje tenkova i druge vojne tehnike.

Svaka prepreka teška je oko tonu i po, dok su razmaci između njih pažljivo projektovani kako bi onemogućili prolazak vojnih vozila.

Pripreme za ovaj projekat počele su još tokom 2024. godine, dok je postavljanje prepreka na državnim i opštinskim parcelama intenzivirano tokom ove godine.

Radovi su privremeno usporeni zbog koordinacije sa graničnom stražom, izgradnje same granice i rešavanja pitanja privatnog zemljišta.

Zbog toga su letonske vlasti usvojile poseban zakon kojim je ubrzana eksproprijacija zemljišta za potrebe vojne infrastrukture.

Vlasnicima će biti isplaćene naknade koje će određivati posebna komisija uz pomoć sertifikovanih procenitelja nekretnina.

Pukovnik Andris Rieksts otvoreno je objasnio cilj cele odbrambene linije.

– Ako se nešto dogodi, moramo biti u stanju da ih uništimo ovde, jer u Ukrajini vidimo da je, kada jednom prepustite teritoriju, praktično nemoguće vratiti je – rekao je Rieksts.

On je naglasio da iskustva rata u Ukrajini pokazuju koliko je kontrola teritorije i dalje ključna čak i u eri dronova i raketnih sistema.

Pored „zmajevih zuba“, Letonija planira i kopanje protivtenkovskih rovova duž granice.

Granica Letonije sa Rusijom i Belorusijom duga je oko 450 kilometara, a samo tokom ove godine planirano je više od osam kilometara nove infrastrukture za zaustavljanje mogućeg prodora.

Baltička linija odbrane realizuje se zajedno sa Litvanijom, Estonijom i Poljskom, dok se završetak svih radova očekuje do 2028. godine.

Zbog sve većih tenzija između NATO-a i Rusije, mnogi analitičari ocenjuju da baltičke zemlje ubrzano prelaze na pripreme za scenario mogućeg velikog sukoba u regionu.