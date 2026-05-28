Američki i iranski pregovarači postigli su dogovor o 60-dnevnom memorandumu o razumevanju kojim bi se produžio prekid vatre i otvorili pregovori o iranskom nuklearnom programu, objavio je Aksios, pozivajući se na dva američka zvaničnika i regionalni izvor.



Prema Aksiosu, sporazum je uglavnom dogovoren u utorak. Američki zvaničnici kažu da su ga iranski lideri već odobrili. Američki pregovarači su obavestili predsednika Donalda Trampa, ali on ga nije odmah potpisao, tražeći nekoliko dana da ga razmotri, prema rečima američkih zvaničnika.

Blokada SAD

Prema sporazumu koji je opisao Aksios, plovidba kroz Ormuski moreuz trebalo bi da bude neometana. Iran se slaže da neće naplaćivati prolaz, uznemiravati brodove ili ometati saobraćaj kroz vitalnu plovnu trasu.

Očekuje se da će Iran takođe ukloniti sve mine iz Ormuskog moreuza u roku od 30 dana. Prema rečima jednog američkog zvaničnika, Sjedinjene Države bi ukinule blokadu iranskih luka srazmerno obnavljanju komercijalnog brodskog saobraćaja.

Pregovori o nuklearnom programu

Jedna od ključnih tačaka tiče se iranskog nuklearnog programa. Prema Aksiosu, Iran bi se obavezao da neće razvijati nuklearno oružje, dok bi dve strane pregovarale o tome šta da rade sa iranskim visoko obogaćenim uranijumom i kako da reše pitanja vezana za nuklearni program.

Sporazum takođe uključuje razgovore o sankcijama. SAD bi se obavezale da će razgovarati o ublažavanju sankcija i oslobađanju zamrznute iranske imovine, a dve strane bi takođe razgovarale o tome kako da omoguće Iranu da prima robu i humanitarnu pomoć.

(Axios)