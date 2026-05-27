Dvojica pastira iz Portugala našla su se u centru ogromnog skandala nakon što je regionalni voz prošle godine pregazio čak 89 njihovih ovaca, a sada od njih država traži skoro 25.000 evra odštete.

Portugalska državna agencija za železnice i puteve zatražila je ukupno 26.400 evra zbog štete na vozu i ogromnog kolapsa železničkog saobraćaja koji je nastao posle nesreće.

Incident se dogodio 28. decembra u oblasti Montemor-o-Velho, oko 200 kilometara severno od Lisabona.

Prema izveštajima medija, mašinovođa je u ranim jutarnjim satima, izlazeći iz krivine, iznenada ugledao veliko stado ovaca koje je ležalo direktno na šinama.

Iako je odmah aktivirao kočnicu za nuždu, tragedija nije mogla da bude izbegnuta.

Voz je uspeo da se zaustavi tek oko 540 metara nakon udara.

U nesreći je stradalo čak 89 ovaca.

Jednom pastiru pripadalo je 65 životinja, dok su preostale 24 bile u vlasništvu drugog stočara.

Posledice incidenta izazvale su potpuni haos u železničkom saobraćaju.

Čak šest vozova bilo je potpuno otkazano, dok su još dva delimično obustavila saobraćaj.

Pored toga, 36 železničkih linija kasnilo je ukupno 580 minuta, zbog čega su portugalske vlasti odlučile da troškove prebace na vlasnike stada.

Pastiri su odmah uložili žalbu na zahtev za odštetu.

Njihov advokat Vitor Gaspar izjavio je da se radi o nesrećnom slučaju bez ikakve namere i upozorio da su ovakvi incidenti deo opšteg rizika železničkog saobraćaja.

– Ovo nije bilo namerno delo, već nesreća koja može da se dogodi – poručio je advokat za portugalske medije.

Slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti u Portugalu, posebno zbog ogromne sume koju država traži od dvojice pastira koji su u nesreći već izgubili gotovo celo stado.