Sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu upozorio je da bi nuklearno oružje moglo da bude raspoređeno i na teritoriji Australije zbog njenog učešća u vojnom savezu AUKUS, koji čine Australija, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države.

Šojgu je tokom šeste runde konsultacija visokih predstavnika Rusije i ASEAN-a zaduženih za pitanja bezbednosti poručio da Vašington ubrzano militarizuje azijsko-pacifički region i stvara novu vojnu arhitekturu po uzoru na NATO.

– Japan i Republika Koreja pripremaju se za razmeštanje američkog nuklearnog oružja na svojoj teritoriji, sa svim posledicama koje to nosi po regionalnu bezbednost. Takvo oružje može se pojaviti i u Australiji zbog njenog učešća u partnerstvu AUKUS – upozorio je Šojgu.

Prema njegovim rečima, SAD intenzivno jačaju svoje vojne kapacitete u Pacifiku i pritom se oslanjaju na nove vojne saveze i partnere u regionu.

– Vašington povećava mogućnosti grupacije svojih oružanih snaga u azijsko-pacifičkom regionu i razvija potencijale regionalnih saveznika u okviru novih vojno-političkih blokova – rekao je on.

Šojgu tvrdi da Amerika sada pokušava da primeni isti model koji je već korišćen u Evropi, odnosno da saveznike uključi u skupe vojne projekte i dodatno ih finansijski veže za američku strategiju.

– Metode izvlačenja novca od svojih satelita za američke avanture, koje su već proverene u praksi, sada se pripremaju za primenu u Aziji – izjavio je Šojgu.

Posebnu pažnju izazvala je njegova tvrdnja da Tokio i Vašington već otvoreno razgovaraju o stvaranju novog vojno-političkog saveza u Indo-Pacifiku po modelu NATO-a.

– Već sada Tokio i Vašington otvoreno razgovaraju o projektu stvaranja Organizacije indo-pacifičkog sporazuma po uzoru na NATO, sa kolektivnim obavezama u oblasti odbrane. Odgovarajući zakonski predlog već je podnet Kongresu SAD – rekao je Šojgu.

Ruski zvaničnici poslednjih meseci sve češće upozoravaju da se Azija ubrzano pretvara u novo veliko geopolitičko žarište, dok Moskva i Peking optužuju Zapad da pokušava da stvori vojni prsten oko Kine i Rusije.

AUKUS je već ranije izazvao ozbiljne reakcije Moskve i Pekinga, posebno zbog planova da Australija dobije američke nuklearne podmornice i napredne vojne tehnologije.

Analitičari upozoravaju da bi dalje jačanje vojnih saveza u Pacifiku moglo da dovede do nove trke u naoružanju i dodatne destabilizacije regiona.