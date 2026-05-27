Preduzeće Putevi Srbije obaveštava javnost da će od 01. jula 2026.g. početi sa primenom kaznena politika za sve vlasnike/korisnike vozila 4.kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski - upotrebom TAG uređaja.

Obaveza korišćenja TAG uređaja za teretna vozila stupila je na snagu 1.januara 2026.g., shodno Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara(član 198. stav 13).

Preduzeće Putevi Srbije donelo je odluku da punu primenu zakonskih odredbi odloži, kako bi se obezbedio prelazni period i tehnička podrška za sve korisnike.

Za postupanje suprotno odredbama Zakon propisuje sledeće kazne:

500.000 - 2.000.000 dinara za pravno lice

10.000 - 100.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu

10.000 - 500.000 dinara za preduzetnika

5.000 - 50.000 dinara za fizičko lice

Preduzeće Putevi Srbije poziva sve prevoznike koji još nisu uveli TAG uređaje u svoja vozila da to učine u najkraćem roku i time osiguraju brži, jednostavniji ibezbedniji prolazak kroz naplatne stanice i izbegnu dodatne kazne.

Jedini redovan način plaćanja putarine za vozila 4.kategorije, u bezbarijernom (MLFF) sistemu naplate putarine koji funkcioniše na deonici Obilaznice Beograda jeste putem registracije TAG uređaja na web platformu Toll4All.

Svi koji putarinu na Obilaznici Beograda ne plate putem TAG uređajaregistrovanog na Toll4All platformu, već koriste pripejd ili postpejd TAGuređaj, ispostaviće se račun za naknadnu naplatu putarine sa uračunatim dodatnim troškovima vanrednog postupka.

