Nakon sinoćne žurke u Eliti došlo je do neviđenog haosa koji će Viktora Gagića skupo koštati.

Posle niza žestokih svađa sa Minom Vrbaški strasti su se potpuno otrgle kontroli, a pravi karambol na imanju nastao je kada je zadrugarka bacila pivo na Viktora Gagića, nakon čega mu je "pala roletna" i počeo je besomučno da razvaljuje sve pred sobom.

Iako je uplakana Mina u jednom trenutku pokušala da mu priđe, Viktor je urlao na nju i terao je od sebe.

Budući da uništavanje inventara spada u kršenje osnovnih pravila u Beloj kući, produkcija je morala da stane na put ovakvom ponašanju.

Oduzet mu mesečni honorar

Veliki šef je u toku noći oštro reagovao i doneo hitnu odluku da Viktora Gagića žestoko udari po džepu.

Zbog svog nekontrolisanog ispada i lomljenja na imanju, Gagić je kažnjen oduzimanjem celog mesečnog honorara.

