Dvoje dvanaestogodišnjaka zadobilo je povrede opasne po život, a jedno od njih je preminulo u bolnici od posledica teških povreda. Treće dete je lakše povređeno. Deca su bila na biciklima – verovatno na putu ka školi.

Žena koja je bila za volanom je zadobila teške povrede. Kao i deca, i ona je vozilom hitne pomoći prevezena u bolnicu.

Ispitivanje žene ujutru još nije bilo moguće, pa okolnosti nesreće za sada nisu jasne, rekao je portparol policije reporteru agencije dpa na mestu nesreće, preneo je Tagesspiegel.

U istrazi je angažovan specijalizovani tim za uviđaj saobraćajnih nesreća.

Automobil odbačen na parkirana vozila

Prema navodima policije, nesreća se dogodila oko 7.45 časova. Žena je iz za sada nepoznatih razloga izgubila kontrolu nad vozilom i udarila decu. Nakon toga automobil je odbačen u tri parkirana vozila i znatno ih oštetio, rekao je portparol.

Očevicima nesreće psihološku pomoć pružaju službe za podršku žrtvama i hitni psihološki timovi.

Saobraćajni policajac prijavio nesreću

Prvu dojavu poslao je policajac koji je na raskrsnici regulisao saobraćaj. Na mestu nesreće ujutru su, pored delova automobila, mogli da se vide bicikl, cipela, školska torba i razbacani školski papiri.

Helikopter hitne pomoći prvobitno je bio pozvan, ali na kraju nije upotrebljen, saopštila je policija.

