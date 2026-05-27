Još dva seljana koji su bili sa njima, se vode kao nestala, saopštili su laoski i tajlandski spasilački timovi uključeni u operaciju, prenosi BBC.

Sedmoro seljana je bilo deo grupe iz centralne provincije Ksajsombun koji su ušli u pećinu prošle srede u potrazi za nalazištima zlata i divljim životinjama, ali nisu mogli da izađu jer je ulaz u pećinu bio blokiran.

Snimci koje su podelili spasioci prikazuju speleologe kako se provlače kroz uske, blatnjave prolaze koji su gotovo potpuno bili pod vodom.

Bunkam Luanglat iz laoske organizacije "Reskju volonter for pipl" (Rescue Volunteer for People) rekao je da će potraga za nestalima biti nastavljena.

Pećinski sistem, koji se proteže duboko pod zemlju, izuzetno je uzak, a neke komore su široke svega oko 50 centimetara, navode spasioci.

"Pronašli smo pet osoba živih i sve su bezbedne", saopštila je laoška spasilačka grupa na društvenim mrežama i dodala da još uvek tragaju za dve osobe.

Tajlandski spasilac Kengkač Bangkavong napisao je na Fejsbuku da su seljani pronađeni u 16.30 po lokalnom vremenu.

Kengkač je bio deo tima koji je 2018. godine učestvovao u spasavanju 12 tajlandskih dečaka i njihovog fudbalskog trenera koji su bili zarobljeni dve nedelje u poplavljenoj pećini ispod planine u provinciji Čijang Rai.

Ta akcija spasavanja uključivala je više od 10.000 stručnjaka iz celog sveta i privukla veliku pažnju globalne javnosti.

Na osnovu tog događaja snimljeni su i filmovi i dokumentarci, uključujući igrani film "Thirteen Lives" i dokumentarac "The Rescue", prenosi Tanjug.