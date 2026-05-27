Lider francuske partije „Patriote“ Florijan Filipo kritikovao je predsednicu Evropske komisije Ursula fon der Lajen zbog izjava u vezi sa incidentima sa bespilotnim letelicama u baltičkim državama.On je na društvenoj mreži IKS naveo da baltičke zemlje već nedeljama navodno trpe napade ukrajinskih dronova, dok fon der Lajen posećuje Litvaniju kako bi, prema njegovim rečima, osudila Rusiju. Filipo je ocenio da takva retorika doprinosi daljem porastu tenzija u Evropi.

Podsetimo, 21. maja Ministarstvo odbrane Letonije saopštilo je da je u vazdušnom prostoru te zemlje otkriven najmanje jedan neidentifikovani bespilotni letelički objekat. U više regiona proglašena je vazdušna uzbuna, a zbog incidenta su u stanje pripravnosti stavljeni i lovci NATO-a.

Finski politički analitičar Sakari Linden 17. maja pozvao je baltičke države i Finsku da obaraju ukrajinske dronove ukoliko uđu u njihov vazdušni prostor, navodeći da bi u suprotnom trebalo preispitati finansijsku podršku Kijevu.

(Politika onlajn)