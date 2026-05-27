Predsednica Osnovnog suda u Podgorici, Željka Jovović, takođe je slušala nezakonite naloge tadašnjeg rukovodioca pravosuđa Vesne Medenice, prema njihovoj telefonskoj komunikaciji dostavljenoj Specijalnom državnom tužilaštvu, pišu "Vijesti". U svojim odgovorima Vijestima, ona kategorično negira da je radila nepropisno, tvrdeći da se radilo o privatnoj komunikaciji, a ne o bilo kakvom nezakonitom uticaju.

U jednoj od prepiski, Medenica traži od Jovović da odloži izvršenje kazne kućnog pritvora, a u drugoj da vrati oduzeti telefon iz dokaza optuženima u jednom od slučajeva pred tim sudom. Istovremeno, predsednica Osnovnog suda deli sa njom informaciju da je presuda koju je izrekla liderima nekadašnjeg Demokratskog fronta zbog incidenta u Skupštini potvrđena.

"Tražite da Filip Jovović odloži kućni pritvor. On ima obavezu da završi posao koji je započeo zbog finansijske potrebe", jedna je od Medeničinih poruka upućenih šefu Osnovnog suda u Podgorici 1. jula 2019. godine, koja svedoči o nezakonitom uticaju...

Jovović joj odgovara: „U redu“.

U svojim odgovorima za crnogorske medije, ona kategorično negira da je učinila bilo šta nezakonito, tvrdeći da se radilo o privatnoj komunikaciji, a ne o bilo kakvom nezakonitom uticaju, koji bi je naveo da prijavi sada optuženu Medenicu nadležnim organima:

„Bivša predsednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, kao niko drugi, u mom tridesetogodišnjem iskustvu u pravosuđu, nikada nije vršila nezakonit uticaj na mene, niti sam ikada primala i izvršavala bilo čije naloge u pojedinačnim slučajevima, pa ni predsednice Vrhovnog suda, zbog čega nisam imala razloga da prijavim bivšu predsednicu Vrhovnog suda za nezakonit uticaj“, odgovorila je Jovović.

Ona je takođe rekla da je „niko nije doveo na ovu poziciju u pravosuđu“.

„Osim mog znanja, stručnosti i upornosti, i na svim pozicijama na kojima sam do sada radio, uključujući i predsednika suda, bila sam izabrana, a ne imenovana, tako da nikome ništa ne dugujem, pa nemam šta da vratim. Nadam se da je to jasno i iz hiljada odluka donetih u slučajevima u kojima sam postupala“.

Kućni pritvor

U prepisci između sudija, Medenica je 1. jula 2019. godine zatražila da se izvesnom Filipu Jovoviću odloži kazna kućnog pritvora: „Pobrinite se za Filipa Jovovića da mu se odloži kućni pritvor. On ima obavezu da završi posao koji je započeo zbog materijalnih potreba“, na šta je joj Jovović odgovara: „U redu“.

Šest dana kasnije, Medenica ponovo urgira za istu osobu, ovog puta konkretnije:

„Da će Filip Jovović ponovo podneti zahtev u 7 ujutru za odlaganje nanogice. Trebalo bi da mu se stavi u 8 ujutru. Da li se može odložiti. Odgovorite mi“, napisala je tadašnja predsednica Vrhovnog suda Jovovićevoj 7. jula 2019. godine, sat vremena pre ponoći.

Sudija Jovović odgovara posle dvadesetak minuta, objašnjavajući da je telefon pored nje, ali da nije čula poruku niti zvuk zvonjenja.

Nastavljaju prepisku sledećeg dana, kada Jovović šalje fotografije, a tri dana kasnije poruku: „Sve je gotovo.“

Ističući da u telefonu ima neke od poruka o kojima su je crnogorski mediji pitali, šefica Osnovnog suda je istakla da će ih pojedinačno objasniti, a za konkretan slučaj tvrdi da se radilo o grešci:

„...Iako nemam navedenu komunikaciju na telefonu, nakon uvida u slučaj Filipa Jovovića i kroz razgovor sa službenicima u krivičnoj pisarnici, podsećena sam da je u pomenutom slučaju, zbog greške službenika u krivičnoj pisarnici, pogrešno utvrđena zakonitost odluke o odlaganju kazne na osnovu koje je okrivljeni pozvan na izdržavanje kazne, pa je nakon uočenih nepravilnosti, potpuno zakonito, uočena greška ispravljena, a okrivljeni je upućen na izdržavanje kazne, dok su njegove molbe za odlaganje kazne bile višestruke. Ako je potrebno, možemo pružiti dokaze o navedenom u veoma kratkom roku“, tvrdi Jovović.

Objašnjavajući poruke koje je primila 18. decembra 2019. i pet meseci kasnije, Jovović je odgovorila:

“Nemam u telefonu komunikaciju za koju navodite: ‘Od Vas traži i da pogledate za povraćaj telefona kod Larise, da pogledate predmet koji je kod sudije Becić...’, pa sam, kako bi pripremila tačan odgovor, pitala navedene sudije da li smo imali predočenu komunikaciju i na koje predmete se ona odnosi, a sve prethodno jer ukoliko postoji bilo kakva pritužba, neaktivnost u postupanju na koju ukaže bilo stranka, novinar ili predsednik Vrhovnog suda, o tome upoznam sudiju (na što me obavezuje i zakon), ali se ni one nisu mogle setiti komunikacije. U svakom slučaju, ukoliko je takva komunikacija zaista i postojala, ona sigurno nije bila usmerena na bilo kakve nezakonite radnje. Uostalom... više puta sam postupala i po vašim upitima, i pozivala sudije kako bi dobila informacije o predmetu, što sigurno nije bilo nezakonito, niti ispoljeno kao pritisak, već u interesu javnosti, a pre svega stranaka u postupku, kroz efikasno postupanje suda”...

Za razliku od upita novinara, koje je pomenula predsednica Osnovnog suda, u porukama za koje tvrdi da ih nije sačuvala, Medenica joj u decembru 2019. godine šalje da pogleda za povraćaj telefona, iako ne zna ima li to uporište u Zakoniku o krivičnom postupku.

“Kv. br 1213/19 pogledaj kod Larise. Ovo je za povraćaj telefona onog... ne znam ima li to uporište u ZKP”.

A 30. aprila naredne godine samo kratko: “Ip.499/20, sudija Becić Ivana”.

Medenica se interesovala i za predmet u kom je tužen vrtić “Đina Vrbica”.

“...Za predmet P. 4365/20. Osnovni sud u Podgorici. Sutkinja je Ivana Bečić. Ime direktora vrtića je Vuk Stanišić. Pogledaj mi ovo. Treba mi samo informacija. Tužilac je otac od onog što sam ti pričala”, piše ona.

Jovović joj tada odgovara: “Nisam vas zaboravila. Ujutro mi Ivana dolazi. A za predmete još Nada i Goran da mi jave...ostali nemaju”, napisala je uz dodatak da “javlja sve sutra”.

U mnoštvu razmenjenih poruka je i poruka Jovović: “Na konferenciji OSI sam. Moramo se čuti oko presuda. Našli smo ih, ali se već zna šta će biti. Zovem Vas brzo”.

Upitana da pojasni kontekst, Jovović je kazala da je poruka tačno citirana, ali da ne zna pojasniti kontekst:

“Tačno je citirana moja poruka predsednici Vrhovnog suda od 5. marta 2020. godine, ali zaista ne znam pojasniti njen kontekst. Očigledno smo tražili neke presude, uz moju konstataciju da se zna šta će biti. Ukoliko posedujete prethodnu komunikaciju, koja upućuje na citiranu poruku, molim vas da je dostavite, jer je sigurna sam u pitanju uobičajena komunikacija administrativnog tipa”.

Toj poruci prethode, a i slede samo poruke privatne sadržine.

"Ja volim da Vrhovna sve zna"

Željka Jovović pitala je Medenicu je li u redu da govori na konferenciji Sindikata Uprave policije, a za medije tvrdi da je to obaveza predsednika Osnovnog suda.

“Predsednice zvali su me iz Sindikata policije na neku Konferenciju... Na kraju u agendi ispade da treba da se obratim u uvodnom delu... pored Veljovića, Ljilje Klikovac... Pripremila sam neki prigodan govorčić pa samo da pitam da li je to u redu? Ja volim da Vrhovna sve zna”, poslala je Jovović 6. novembra 2019. godine.

Medenica joj odgovara: “Možeš slobodno”.

“Naravno da je obaveza predsednika suda da obavesti predsednika Vrhovnog suda kada govori ispred institucije. Iz same poruke se vidi da predsednicu Vrhovnog suda obaveštavam o skupu na kome će prisustvovati predstavnici Uprave policije, Tužilaštva i ja, kao predstavnik sudstva. U vreme kada je na čelu Vrhovnog suda bila Vesna Medenica, kao i danas, ukoliko se bilo ko od sudija ili predsednika suda poziva da prisustvuje na skupu i da govori ispred institucije, o tome obaveštava predsednika suda. Ista situacija je i u Osnovnom sudu u Podgorici, gdje se sve komunikacije, pa i lično vaše, pored službe za odnose sa javnošću, dostavljaju i predsjedniku suda, koji je shodno Zakonu o sudovima, Zakonu o sudskom savetu i sudijama, Etičkom kodeksu i Komunikacijskom protokolu, dužan da se stara o zakonitom radu, ali i o ugledu suda”, tvrdi ona.

Na isti način objašnjava i poruku koju je Medenici poslala 5. novembra 2019. godine, u kojoj je obavestila da je “Izvještavanje za trgovinu ljudima prošlo super”.

Jovović je interesovanje Medenice za predmet IP. Br. 121/20, objasnila postupanjem predsednice Vrhovnog suda po pritužbi stranke.

“Što se tiče zanimanja predsednice Vrhovnog suda za predmet Ip.br. 121/20, iz same poruke, koju posedujem u telefonu, proizilazi da je predsednica Vrhovnog suda postupala po pritužbi stranke jer nakon prosljeđivanja poruke piše - ‘Ovo mi je prosledila stranka. Po ovome ako je kako piše čovek u pravu. Proveri mi i da se čujemo’. Riječ je o predmetu koji je već bio okončan, o čemu sam obavestila predsednicu Vrhovnog suda”, kazala je Jovović.

Medenica se radovala zbog potvrđene presude DF-u

Predsednica Osnovnog suda sa šeficom crnogorskog pravosuđa podijelila je informaciju da je potvrđena presuda koju je izrekla jednom od lidera Demokratskog fronta Milanu Kneževiću, što je ova sa radošću dočekala.

“Kuma moja, evo smo opet aktuelne. Potvrđena presuda DF iz Skupštine”, poslala je Jovović 20. februara 2020. godine Medenici.

“Suuuper”, odgovorila joj je ona.

Jovović je, obrazlažući tu prepisku, za medije odgovorila da u telefonu ne posjeduje konkretnu komunikaciju, pa ne može detaljno obrazložiti njen kontekst:

“...Ali iz predočenog proizilazi da je riječ o aktuelnom predmetu za koji je bila zainteresovana javnost i za koji je bilo vezano više javno izrečenih dezinformacija, pa sam više puta i na javnim skupovima, gde sam prisustvovala kao panelista govorila o pogrešnom izveštavanju, dezinformisanju i etiketiranju sudija, kada sam demantovala u javnosti dugo prisutnu dezinformaciju da sam kuma sa Vesnom Medenicom”, kazala je ona.

Jovović je nekoliko mjeseci pre toga porukom pohvalila kolegu Rada Ćetkovića, koji je govorio na završnoj konferenciji CEDEMA -”Inicijativa za osnaživanje žena”.

“Posedujem i poruku za koju navodite ‘nakon govora sudije Rada Ćetkovića poručujete da ‘imate svoju vojsku’ i ista je pogrešno navedena, jer glasi ‘Ma imamo mi vojsku našu dobru’, i poslata je 18.11.2019. godine, a ispred ove poruke je izvještaj sa završne konferencije CEDEMA ‘Inicijativa za osnaživanje žena’, na kojoj je o položaju žena u pravosuđu govorio uvaženi i jedan od najkvalitetnijih sudija u Osnovnom sudu u Podgorici, Rade Ćetković, zbog čega i pišem ‘Ma imamo mi vojsku našu dobru’. Ukoliko imate uvid u celokupnu komunikaciju između mene i predsednice Vrhovnog suda, sigurno posedujete i poruku od 28.04.2021. godine, poslatu u 11.48 časova u kojoj mi bivša predsednica Vrhovnog suda piše ‘Žao mi je da Rada ne čujem i vidim kako sudi’, što potvrđuje prethodnu komunikaciju, i zaista me čudi izdvajanje ove poruke, jer iz pročitanog, a imajući u vidu temu kojom se bavite i činjenicu da se bivša predsjednica Vrhovnog suda sada nalazi na optuženičkoj klupi, javnosti bi bilo predočeno da imam svoju vojsku ko zna zašto”, objasnila je za crnogorski medij.