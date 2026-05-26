Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev izazvao je novu buru u međunarodnoj javnosti nakon što je oštro reagovao na odluku Evropske unije da ne povlači svoje diplomate iz Kijeva uprkos upozorenjima Moskve.

Njegova kratka, ali veoma mračna poruka izazvala je lavinu reakcija i dodatno pojačala strah da bi sukob mogao ući u još opasniju fazu.

U objavi na društvenoj mreži X, Medvedev je direktno odgovorio na stav Brisela i evropskih država da zadrže diplomatsko prisustvo u glavnom gradu Ukrajine.

– EU je saopštila da će zadržati svoje diplomatsko prisustvo u Kijevu nepromenjenim, uprkos upozorenjima Rusije. Pa, očigledno je da imaju višak diplomata i da moraju da smanje osoblje – napisao je Medvedev.

Njegove reči odmah su protumačene kao ozbiljno upozorenje da bezbednost stranih diplomata u Kijevu više ne može biti garantovana ukoliko dođe do novog talasa velikih ruskih udara.

Poruka je stigla u trenutku kada su odnosi između Rusije i Zapada praktično na najnižoj tački od početka rata u Ukrajini.

Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da Moskva poslednjih dana sve otvorenije upozorava strane ambasade da napuste Kijev zbog mogućeg pogoršanja bezbednosne situacije.

Ova Medvedevljeva reakcija direktno se nadovezuje na diplomatski sukob između Berlina i Moskve koji je izbio nakon što je Nemačka hitno pozvala ruskog ambasadora na razgovor zbog upozorenja upućenih zapadnim diplomatama u Ukrajini.

Berlin je tada poručio da se neće povući i da nastavlja podršku Kijevu uprkos ruskim pritiscima.

Međutim, Medvedevljeva objava sada je dodatno podigla tenzije jer mnogi u njoj vide prikrivenu pretnju mogućim masovnim napadima na ukrajinsku prestonicu.

U zapadnim medijima već se govori da ovakve izjave iz Moskve dodatno povećavaju strah od nekontrolisane eskalacije sukoba između Rusije i NATO-a.

Pojedini analitičari upozoravaju da bi svaki ozbiljniji incident u kojem bi stradalo diplomatsko osoblje mogao izazvati ogromnu međunarodnu krizu sa nesagledivim posledicama.