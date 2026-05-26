Moskva je odmah po povratku Vladimira Putina iz Kine poslala Pekingu ozbiljno upozorenje koje je izazvalo veliku pažnju u kineskim medijima i dodatno podiglo tenzije u Aziji.

Poruka iz Rusije bila je veoma direktna – Azija ulazi u period rastuće vojne i političke nestabilnosti, dok Zapad ubrzano širi svoje vojno prisustvo i pokušava da promeni bezbednosnu arhitekturu čitavog regiona.

Kako prenose kineski mediji, u Moskvi veruju da Vašington pokušava da formira azijski vojni savez po modelu NATO-a, čiji bi cilj bio obuzdavanje Kine i drugih država koje odbijaju da slede zapadnu politiku.

Upravo zbog toga ruski zvaničnici upozoravaju Peking da se region priprema za dugotrajnu i ozbiljnu konfrontaciju.

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov otvoreno je poručio da Sjedinjene Američke Države Aziji spremaju „mračna vremena“.

Prema njegovim rečima, iza priče o stabilnosti, bezbednosti i zaštiti saveznika zapravo se krije ubrzano militarizovanje čitavog regiona.

– Formira se novi vojni blok usmeren ka obuzdavanju nezavisnih država – upozoravaju u Moskvi.

Ruski zvaničnici ukazuju da su promene već vidljive širom Azije.

U Južnoj Koreji raspoređeni su sistemi protivraketne odbrane, na Filipinima se otvaraju nove američke vojne baze, dok Japan ubrzano jača prisustvo američke avijacije, uključujući i borbene avione pete generacije.

Kineski portal NetEase navodi da su upozorenja iz Moskve u Pekingu primljena veoma ozbiljno.

Iako kinesko rukovodstvo u javnosti nastupa smireno i uzdržano, analitičari tvrde da Kina već godinama sprovodi ozbiljne pripreme za scenario velikog globalnog sukoba.

Vojni ekspert Andrej Klincevič ocenjuje da Kina spolja ostavlja utisak oprezne sile, ali da se iza kulisa odvija ogromna reorganizacija države, industrije i strateških kapaciteta.

Prema njegovim rečima, kinesko rukovodstvo pažljivo proučava iskustva Sovjetskog Saveza iz perioda pred velike svetske sukobe i pokušava da izbegne iste greške.

Od 2022. godine Kina postepeno premešta deo ključnih industrijskih kapaciteta sa obale duboko u unutrašnjost zemlje.

Cilj takvog poteza jeste zaštita strateške proizvodnje od eventualnih udara američkih nosača aviona i baza koje se nalaze u Japanu i oko Tajvana.

Upravo zbog toga upozorenje koje je Moskva sada poslala Pekingu mnogi tumače kao signal da se bezbednosna situacija u Aziji ubrzano pogoršava.

U ruskim i kineskim analizama sve češće se govori o stvaranju novog vojnog rasporeda na Istoku, dok Moskva i Peking pažljivo prate svaki potez Vašingtona i njegovih saveznika.

Sve češće poruke o militarizaciji regiona i mogućim sukobima dodatno pojačavaju strah da bi Azija mogla postati novo veliko žarište globalne krize.