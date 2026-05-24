Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je večeras da je činjenica da blokaderi nemaju politiku, ali da je za Srbiju jako opasno to što, kako je navela, oni imaju ogromnu finansijsku, obaveštajnu i logističku podršku iz inostranstva za rušenje države, koja traje već duže od godinu dana.

"Oni u stvari direktno dobijaju instrukcije iz inostranstva da li treba da se dele ili da se ne dele, da li da idu u jednu kolonu ili da idu u dve kolone ili da idu u tri kolone. Dakle, ovo nije nešto čime se oni sami bave, nije nešto što oni sami smišljaju, nije, nije njihova strategija. A da jeste, ne bi oni baš toliko vremena provodili po Briselima i Strazburima", rekla je Brnabić za TV Pink komentarišući skup koji je sinoć održan u Beogradu na poziv studenata u blokadi i njihov politički program.

Istakla je da je formiranje blokaderskog pokreta nešto najopasnije što se do sada dogodilo u Srbiji.

"Ovo je jedna od najopasnijih stvari koja se desila Srbiji i najopasnija stvar koja preti Srbiji. Dakle, ja mogu da garantujem da, ukoliko se desi da se blokaderi dokopaju vlasti, da mi izbora više nećemo imati", navela je Brnabić.

Istakla je da blokaderi najveću podršku imaju iz Zagreba i dodala da je Hrvatska jasno deklarisala svoj strateški interes - da predsednik Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije.

"To je zato što je Srbija pod Aleksandrom Vučićem po prvi put u istoriji prestigla Hrvatsku u BDP-u, kao i po broju izgrađenih autoputeva i brzih saobraćajnica. Mi imamo brze pruge, oni nemaju. Sada su se uplašili najviše i ovih supersoničnih, ja se ne razumem u to oružje, supersoničnih balističkih raketa. Dakle, njihov strateški interes je da pomognu kome god treba da se pomogne u Srbiji da se sruši Aleksandar Vučić", naglasila je Brnabić.

Prema njenim rečima u interesu Hrvatske je da Srbija ne bude lider na Baklanu, već zemlja koja nazaduje.

"Da Srbija ne bude zemlja koja je 2019. kao prva u jugoistočnoj Evropi usvojila Strategiju razvoja veštačke inteligencije. Ne. Nego da bude najgora na samom začelju Zapadnog Balkana, ako može još i rascepkanija i manja. To je njihov strateški interes. Oni imaju pravo na svoj strateški interes. Ja mislim da to nije u skladu sa dobrosusedskim odnosima. Znači, ne mislim da je to korektno, ne mislim da je fer, mislim da pokazuju ogromnu frustraciju sa njihove strane prema Srbiji, ali je to njihov strateški interes", navela je Brnabić.

Dodala je da njoj nikako nije jasno kako to da su u Srbiji rođeni i žive ljudi ljudi koji se bore za ostvarivanje strateškog interesa Hrvatske.

"Je l' vam se ne sviđa Srbija? Idite, evo, Hrvatska ima otvorena vrata", istakla je Brnabić.

Napomenula je da podjednako jako kao i Hrvatska "pumpa" protiv SNS i Vučića i Priština i neke evropske demokrate. Sa druge strane, izrazila je uverenje da je strateški interes Srbije da Aleksandar Vučić što duže bude na čelu Srbije.

"Ja duboko verujem u to. Ja duboko verujem da on ima tu energiju, da ima viziju, da ima hrabrost, da ima posvećenost kakvu mi nismo videli ne znam koliko dugo i sigurno nakon njega nećemo videti dugo. Znate, nije slučajnost da se između '45. i 2012. izgradi, na primer, 590 i nešto kilometara autoputeva, a da se između 2012. i 2026. izgradi preko 600 kilometara. To je pokazatelj neverovatne energije i ljubavi prema Srbiji", naglasila je Brnabić.

Navela je da je do konflikta i podela u društvu u Srbiji došlo jer blokaderi, uz pomoć stranog faktora, pokušavaju da nametnu svoje strateške interese koji su u suprotnosti sa interesima većinske Srbije, koja, kako je navela, podržava predsednika Vučića.

Na pitanje da prokomentariše to što su "studenti" juče tokom incidenata na ulicama bežali na fakultete i kako je došlo do "nakaradnog" shvatanja autonomije univerziteta, Brnabić je istakla da je se to dogodilo jer imamo određene političare koji su uzurpirali pozicije rektora i dekana kako bi se bavili politikom.

"Smatrali su da je njihovo pravo, uz ogromnu podršku iz inostranstva, da od fakulteta naprave svoje političke ćelije, ćelije za gerilski obračun sa držav nim institucijama", rekla je Brnabić.