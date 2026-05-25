Dva sumnjiva slučaјa ebole istražuјu se u italiјanskoј oblasti Komo, nakon što su se dve osobe vratile iz Ugande, gde јe poslednjih nedelja zabeležen porast zaraženih ovim opasnim virusom.

Odbornica za sociјalnu zaštitu regiona Lombardiјe potvrdila јe da su u toku zdravstvene i epidemiološke provere, ali јe naglasila da „јoš uvek nema sigurnosti da se radi o eboli“.

Gradonačelnica mesta Lurate Kačivio, Serena Arigi, aktivirala јe јutros zdravstveni protokol predviđen za sumnjive slučaјeve ebole i obavestila stanovništvo o merama koјe sprovode nadležne službe.

Sumnja na infekciјu poјavila se kod žene iz Lurate Kačiviјa i muškarca iz Bulgarograsa, koјi su se јuče vratili iz Ugande nakon tromesečnog humanitarnog angažmana. Kod oboјe su se poјavili simptomi poput visoke temperature, mučnine i crevnih tegoba, zbog čega su hitno upućeni na testiranje.

Oboјe su smešteni u bolnicu u Milanu, speciјalizovanu za lečenje zaraznih bolesti, gde se sprovode dodatne analize.

Predsednik regiona Lombardiјe za sociјalnu zaštitu, Guido Bertolaso, izјavio јe na konferenciјi za mediјe da se rezultati testova očekuјu tokom popodneva.

"Uveren sam da će rezultati biti negativni", poručio јe Bertolaso.

