Poslanik glavne opozicione turske Republikanske narodne partije, Hasan Ozturkmen, optužio je bivše rukovodstvo stranke da je namerno izazvalo policijsku intervenciju tokom evakuacije sedišta stranke u Ankari nakon što je sud poništio partijski kongres 2023. godine.

U razgovoru za Anadolu, Ozturkmen je kritikovao tenzije oko prenosa ovlašćenja u sedištu stranke nakon presude suda o "apsolutnoj ništavosti", opisujući te scene kao "duboko uznemirujuće", prenosi Anadolu.

- Namerno su naveli policiju da interveniše u incidentu - rekao je Ozturkmen.

- Odgovorni su prijatelji koji su u to vreme bili u administraciji. Presuda, kojom je poništen kongres koji je doveo Ozgura Ozela na vlast u novembru 2023. godine, pokrenula je žestoku borbu između rivalskih frakcija unutar CHP-a, pri čemu se oba tabora međusobno optužuju za podrivanje partijske demokratije, narušavanje jedinstva opozicije i pokušaj da preuzmu kontrolu nad strankom na nelegitimne načine.