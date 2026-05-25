U iranskom strateški ključnom lučkom gradu Bandar Abasu, koji se nalazi na samoj obali Ormuskog moreuza, odjeknule su tri snažne eksplozije, prenosi iranska novinska agencija Tasnim.

Informaciju o eksplozijama potvrdila je i novinska agencija FARS, ali zvanični uzroci ovog incidenta još uvek nisu saopšteni javnosti.

Lokalne vlasti i bezbednosne snage su odmah izašle na teren, dok se u regionu proveravaju sve teorije - od potencijalne industrijske nesreće u lučkim postrojenjima i rafinerijama, pa sve do mogućeg sabotažnog delovanja ili napada bespilotnih letelica, prenosi Tajms of Izrael

Geostrateški značaj Bandar Abasa i Ormuskog moreuza

Ovaj incident je odmah privukao pažnju svetskih vojnih analitičara zbog izuzetne osetljivosti same lokacije.

Bandar Abas nije samo ekonomsko čvorište već i sedište glavne pomorske baze Islamske revolucionarne garde (IRCG).

Energetska žila kucavica sveta: Grad direktno kontroliše Ormuski prolaz, najvažniji morski tesnac na svetu kroz koji prolazi čak petina (oko 20%) ukupne svetske nafte.

Svaka nestabilnost ili bezbednosni incident u ovom delu sveta momentalno izaziva potrese na globalnom tržištu energenata i podiže vojnu borbenu gotovost u celom regionu Bliskog istoka.