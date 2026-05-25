Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je danas da je naložio izraelskim odbrambenim snagama da intenziviraju napade, odnosno "još jače pritisnu gas" u operacijama protiv libanskog militantnog pokreta Hezbolaha.

Netanjahu je u video obraćanju naveo da je Izrael u ratu sa Hezbolahom i da su izraelske snage poslednjih nedelja eliminisale više od 600 pripadnika te grupe, prenosi Tajms of Izrael.

"Mi smo u ratu sa Hezbolahom. Samo u poslednjim nedeljama naši hrabri borci eliminisali su više od 600 terorista", rekao je Netanjahu.

On je dodao da izraelske snage neće obustaviti operacije, već će ih dodatno intenzivirati.

"Ne skidamo nogu sa gasa. Naprotiv, naložio sam da se pritisne pedala još jače", poručio je izraelski premijer.

Netanjahu je naveo da Hezbolah izvodi napade dronovima, uključujući i sajber-aktivirane bespilotne letelice, ali da Izrael ima specijalne timove koji rade na neutralisanju te pretnje.