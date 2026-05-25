U objavi se navodi da je policija 24. maja zaustavila automobil u kojem su se nalazili mitropolit i snimatelj koji ga je pratio, nakon što je Ilarion napustio crkvu u Karlovim Varima.

Tokom pretresa vozila, policija je u gepeku pronašla „četiri male posude sa belom supstancom“.

„Sastav, poreklo i priroda supstance moraju biti utvrđeni isključivo kvalifikovanim veštačenjem“, navodi se u saopštenju.

Mitropolit Ilarion odbacio je bilo kakvu povezanost sa zabranjenim supstancama.

„Nemam nikakve veze, niti sam ikada imao bilo kakve veze sa ilegalnom trgovinom narkoticima. Za mene, kao svešteno lice, sama pomisao na tako nešto je kategorički lažna. Insistiram na potpunoj, nezavisnoj i proceduralno besprekornoj istrazi onoga što se dogodilo“, rekao je on.

Prema rečima njegovog advokata Mihala Pakovskog, dva policijska vozila su praktično čekala automobil na autoputu i krenula za njim čim su ga uočila.

Advokat tvrdi da su policajci tražili dokumenta ne samo od vozača već i od mitropolita, iako nije bilo prijavljenih saobraćajnih prekršaja.