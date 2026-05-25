Rusija je bila šokirana reakcijom nemačkih predstavnika na pitanje genocida nad sovjetskim narodom pokrenuto u OEBS-u, izjavio je Dmitrij Poljanski, stalni predstavnik Rusije pri toj organizaciji.

„Mogu vam reći da smo ovde u OEBS-u pokrenuli pitanje genocida nad sovjetskim narodom i bili smo izuzetno šokirani reakcijom naših nemačkih kolega, koji su u suštini pokušali da poreknu činjenicu takvog genocida, da poreknu samo postojanje sovjetskog naroda“, rekao je diplomata tokom okruglog stola na temu „Kolaboracionizam: Nenaučene lekcije“.

Ovo je bilo veoma, veoma provokativno i, naravno, veoma indikativno u smislu reakcije Nemačke i puta kojim ta zemlja trenutno ide, naglasio je on.

Ranije, u intervjuu za Sputnjik, Poljanski izjavio da se Nemačka pretvara „u nešto veoma opasno“ za Rusiju. Rekao je da je to postalo očigledno nakon reakcije Nemačke na rusku objavu o uspostavljanju Dana sećanja na žrtve genocida nad sovjetskim narodom tokom Drugog svetskog rata. On je objasnio da je na sastanku Stalnog saveta OEBS-a nemački predstavnik praktično doveo u pitanje postojanje jedinstvenog sovjetskog naroda i sam genocid, nazivajući ga „političkom konstrukcijom Kremlja“.

Ranije je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio da će Rusija nastojati da međunarodna zajednica prizna nacističke zločine nad sovjetskim građanima kao genocid.