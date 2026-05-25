On je pozvao vlasti na hitno jačanje civilne zaštite i ocenio da država previše pažnje posvećuje vojnom sektoru, dok zaštita stanovništva ostaje zapostavljena.

"Ako se bolje ne pripremimo za takve krize, ostavićemo stanovništvo ove zemlje nasukano u vanrednoj situaciji. Najavljivati udarnim izjavama napore Bundesvera da sustigne, a istovremeno zaostajati u civilnoj zaštiti, to nije ispravno.", rekao je Gree.

Prema njegovim rečima, bezbednosna situacija u Evropi postaje sve ozbiljnija, a opasnost ne mora nužno da podrazumeva oružani sukob.

On upozorava da bi i napadi na kritičnu infrastrukturu mogli da izazovu ozbiljne posledice, navodeći kao primer nestanak struje u Berlinu.

Građanima preporučene zalihe hrane i vode

Osim države i institucija, nemačke vlasti smatraju da i građani treba da se pripreme za moguće krizne situacije.

Savezna kancelarija za civilnu zaštitu i pomoć u katastrofama objavila je preporuke za formiranje kućnih kompleta za hitne slučajeve.

Portparolka kancelarije Marijana Suntrup izjavila je za javni servis ARD da bi domaćinstva trebalo da imaju zalihe hrane za najmanje deset dana.

Ako nema dovoljno prostora, preporučuje se minimum zaliha za tri dana.

"Trebalo bi da budete u stanju da preživite tri dana – čak i ako nemate toliko prostora", rekla je Suntrup.

Posebno je naglašena važnost zaliha vode.

"Preporučujemo dva litra vode po osobi dnevno", kaže Santrup.

Ta količina, kako je objasnila, namenjena je za piće i pripremu hrane.

Radio i lekovi kao deo kompleta za hitne slučajeve

U preporučenom kompletu za vanredne situacije trebalo bi da se nalaze i lekovi, baterijske lampe i sredstva za informisanje u slučaju nestanka struje ili pada mobilne mreže.

Savezna kancelarija za civilnu zaštitu preporučuje korišćenje ručnih ili solarnih radio uređaja kako bi građani mogli da prate važne informacije tokom kriznih situacija.

Prema rečima Suntrup, radio može ostati jedini izvor informacija ukoliko dođe do prekida električne energije ili kolapsa mobilnih mreža.