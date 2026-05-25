Avion kompanije "Izidžet" sa 180 putnika, koji je putovao iz Hurgade u Egiptu ka londonskom aerodromu, preusmeren je ka Rimu nakon što je u prtljažniku pronađen prenosiv punjač.

Putovanje je brzo krenulo neočekivanim tokom kada je putnik obavestio kabinsko osoblje da se u njegovom predatom prtljagu nalazi uključena prenosivi punjač. Kapetan je tada odlučio da preusmeri let tri sata nakon poletanja i bezbedno sleteo na aerodrom Fjumičino u Rimu 20 minuta kasnije.

"Avion je odjednom promenio pravac"

- Niko nije znao šta da misli. Odjednom je avion promenio pravac i počeo da se spušta. Bilo je teško ne pomisliti na najgore - rekao je Pol Kasterton (57), koji je putovao sa partnerkom Laurom Bartlet (61), za britanski "San".

Prema njegovim rečima, situacija je bila stresna, sve dok avion nije sleteo i dok nije postalo jasno zašto je let preusmeren.

- Hvala Bogu da nije bila bomba u prtljažniku. Brzo se pročulo šta je pravi razlog preusmeravanja. Bilo je to prilično neprijatno iskustvo, ali uglavnom nam je sada lakše jer su svi dobro - dodao je putnik.

Portparol avio-kompanije potvrdio je za "Dejli mejl" da je let 19. maja preusmeren je rimski aerodrom iz predostrožnosti

- Avion je bezbedno sleteo i putnici su rutinski napustili letelicu. Obezbedili smo hotelski smeštaj i obroke, a putnicima koji su ostali na aerodromu ponuđena su osveženja - navodi se u saopštenju.

Putnici su prebačeni na let za Luton narednog dana u 14 sati po lokalnom, piše "Dejli mejl".

Pooštrena pravila

Mnoge avio-kompanije su pooštrile pravila u vezi sa prenosivim punjačima ili eksternim baterijama, kao se drugačije zovu, u avionima zbog rizika od pregrevanja ili kratkog spoja, što može da predstavlja opasnost od požara i da ugrozi bezbednost na letu.

Neke zahtevaju da se ove praktične sprave čuvaju u ručnom prtljagu, a ne u prtljažniku i da ih putnici stave ispod sedišta ili da ih drže kod sebe.

U ovom slučaju, eksterna baterija je bila korišćena za punjenje mobilnog telefona koji se nalazio u predatom prtljagu putnika u prtljažniku.

Za prenosive punjače iznad 100 Wh potrebna je posebna dozvola za prevoz i dozvoljena su najviše dva po osobi.

Požari na nekoliko letova

Ranije ove godine, "Lufthanza" je postala prva evropska avio-kompanija koja je zabranila korišćenje eksternih baterija na letovima. Nemačka avio-kompanija je ranije dozvoljavala putnicima da koriste ovu tehnologiju tokom leta, ali je nakon niza incidenata promenila politiku.

Eksterne baterije su izazvale probleme na nekoliko letova, a jedna je izazvala požar na avionu "Er Čajna" A321 prošle godine nakon što se pregrejala. Članovi posade su uspeli da ugase vatru i nije bilo povređenih.

Još jedan požar izazvala je eksterna baterija na letu KLM-a u avgustu iz Sao Paula za Amsterdam.

(Daily Mail)